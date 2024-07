Renuncia la candidata a primer ministra de Francia propuesta por los socialistas ante el rechazo de LFI

La candidata a primera ministra de Francia propuesta por el Partido Socialista y otros miembros del Nuevo Frente Popular (NFP), Laurence Tubiana, ha anunciado este lunes que renuncia a sus aspiraciones para liderar el Ejecutivo galo ante la "oposición" en el seno de la coalición progresista, en concreto por parte de La Francia Insumisa, liderada por Jean-Luc Mélenchon. "Me conmovió el apoyo que recibí durante la semana. Me gustaría darle las gracias a todos pos su energía y amabilidad (...) Observo que mi nombre ha encontrado oposición en el seno del NFP. Todo esto ya no me parece que conduzca al apaciguamiento que tanto necesitamos. Tomo nota de ello", ha manifestado Tubiana en un comunicado publicado en sus redes sociales. Así las cosas, Tubiana ha afirmado que regresará a "las luchas" que siempre ha defendido, como son la emergencia social y climática y ha mostrado su deseo de que la izquierda gala sea capaz de "aprovechar las circunstancias para responder a las preocupaciones del pueblo francés", más aún en un momento en que "la extrema derecha está a las puertas del poder". "Ahora más que nunca es el momento de involucrarse. No creo ni por un segundo en el mito de la mujer o del hombre providencial. Es de ahí, del compromiso ciudadano, que nacen las soluciones. Es posible y necesario hacer política de otra manera, a través del diálogo y la cooperación con todos los componentes de la sociedad", ha reivindicado. Por último, Tubiana ha subrayado su convicción de que la izquierda "tiene el deber y la capacidad de ejercer las responsabilidades" que los votantes le han otorgado tras las últimas elecciones legislativas, en las que el Nuevo Frente Popular se erigió como la alternativa más votada por delante del bloque macronista y de la ultranacionalista Agrupación Nacional, liderada por Marine Le Pen. Los socialistas, comunistas y ecologistas franceses pusieron la semana pasada sobre la mesa el nombre Tubiana como su candidata a primera ministra. La propuesta de la economista y diplomática no recabó sin embargo el apoyo de los de Mélenchon, que veían en ella una figura cercana a las ideas del presidente galo, Emmanuel Macron, que en el pasado le llegó a ofrecer liderar un Ministerio. Los partidos de izquierda están encontrando dificultades a la hora de ponerse de acuerdo para presentar un candidato a primer ministro. Los socialistas y La Francia Insumisa se acusan mutuamente de imponerse vetos cruzados mientras que el resto de integrantes de la coalición abogan por un entendimiento que sí se dio para presentar un aspirante a la presidencia de la Asamblea Nacional que, sin embargo, finalmente estará al cargo de la macronista Yaël Braun-Pivet.

