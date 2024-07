Más de 60.000 personas de 18 países asistieron a las dos citas del Gozo Festival en Santiago

El Gozo Festival logró reunir en su segunda edición más de 60.000 personas entre las dos citas celebradas en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, este año. El público asistió desde 18 países diferentes, como Irlanda, México, Finlandia o Japón. Promovido por Live Nation y Sweet Noctura, con el apoyo de Turismo de Galicia, el Gozo Festival ofreció conciertos de 19 artistas y más de 17 horas de música en las dos citas que se celebraron en el Monte do Gozo. El 6 de julio fue el turno de Ed Sheeran, que llegaba por primera vez a Galicia, en una jornada en la que también se pudo disfrutar de artistas como los colombianos Bomba Estéreo, la chilena-mexicana Mon Laferte, los alemanes Milky Chance, la italiana Angelina Mango o las gallegas Fillas de Cassandra. El 13 de julio, el Monte do Gozo acogió también el BBF, festival de música electrónica que reunió miles de seguidores de diferentes dj's, como Armin Van Buuren, Marshmello, Claptone, Hardwell, Timmy Trumpet o Fedde lee grand. Este año también se incluyeron los conciertos de The Warning en Santiago de Compostela, los americanos Queens of The Stone y los mexicanos Maná en A Coruña, así como la canadiense Loreena McKennitt en Vigo. El Gozo Festival traerá también en diciembre a Rod Steward al Coliseum de A Coruña y se trabaja en la programación de 2025, confirmando ya la primera actuación con la americana Anastacia en el Auditorio del Mar de Vigo, en marzo del 2025.

