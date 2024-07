María José Suárez, rotunda sobre Martina Benvenutto: "Ya dije que iban a salir muchas más"

María José Suárez sigue en boca de todos tras las polémicas que ha protagonizado con Álvaro Muñoz Escassi. La pareja puso punto y final a su relación después de tres años, y a pesar de que parecía que todo había acabado de la mejor manera posible, lo cierto es que no han dejado de salir nuevas informaciones sobre la pareja. Esta vez, la ex modelo ha sido tajante al abordar los rumores recientes que involucran a Martina Benvenutto. María José ha dejado claro que no tiene intención de responder a las numerosas acusaciones que puedan surgir estas semanas: "Yo ya dije que iban a salir muchas Valerín, que iban a salir muchas. Entonces, yo no le voy a dar réplica cada semana a una persona que quiera apuntarse al carro, lo siento mucho". Cuando se le ha preguntado sobre la amiga de Escassi, la presentadora ha evitado desvelar si la conoce y se ha limitado a lanzar un beso antes de marcharse en su coche. "No voy a entrar en estar cada semana desmintiendo porque ya dije yo en mi entrevista que iban a salir muchísimas Valerín, entonces yo cada semana una nueva no... yo ya dije lo que tenía que decir", reitera Suárez, enfatizando su postura de no alimentar más polémicas. La modelo también decidió no aclarar si las declaraciones de Martina Benvenutto le han ofendido, optando por no darle mayor importancia al asunto y dejando el tema cerrado con un gesto amistoso.

