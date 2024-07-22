Calendario (II) de los Juegos Olímpicos de París

Esta es la segunda parte del calendario de competición de los Juegos Olímpicos de París. -4 DE AGOSTO. 08.30 BÁDMINTON. 09.00 GOLF (M). 09.00 TIRO OLÍMPICO. 09.00 VOLEIBOL. 09.00 VOLEY PLAYA. 09.30 TIRO CON ARCO. 10.00 HOCKEY HIERBA MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 10.00 HÍPICA. 10.05 ATLETISMO. 11.00 BOXEO. 11.00 BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 11.50 ESGRIMA. 12.00 TENIS. 12.05 VELA. 12.30 HOCKEY HIERBA MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 13.30 TENIS DE MESA. 14.00 CICLISMO/PRUEBA EN LÍNEA FEMENINA. 15.00 GIMNASIA ARTÍSTICA. 15.30 PIRAGÜISMO ESLALON. WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 15.35 Italia - ESPAÑA. 17.30 BALONCESTO 3X3 MASCULINO. 17.30 HOCKEY HIERBA MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 18.30 NATACIÓN. 19.00 SURF. 20.00 HOCKEY HIERBA MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. BALONMANO MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 21.00 ESPAÑA - Croacia. -5 DE AGOSTO. 08.00 TRIATLÓN/RELEVOS MIXTOS. 09.00 VOLEIBOL. 09.00 VOLEY PLAYA. 09.30 TIRO OLÍMPICO. 09.45 BÁDMINTON. 10.00 ESCALADA. 10.00 HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 10.00 SALTOS DE TRAMPOLÍN. 10.00 TENIS DE MESA. 10.05 ATLETISMO. 11.45 GIMNASIA ARTÍSTICA. 12.00 VELA. 12.30 HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 14.00 HÍPICA. 15.00 LUCHA. 15.30 PIRAGÜISMO ESLALON. 17.00 CICLISMO EN PISTA. 17.30 BALONCESTO 3X3 FEMENINO/SEMIFINALES. 17.30 HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 18.00 BALONCESTO 3X3 MASCULINO. 18.00 FÚTBOL MASCULINO/SEMIFINAL 1. 18.30 BALONCESTO 3X3 FEMENINO/SEMIFINALES. 19.00 SURF. 19.30 NATACIÓN ARTÍSTICA. 20.00 HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. WATERPOLO MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 20.05 Francia - ESPAÑA. 21.00 BALONCESTO 3X3 FEMENINO/LUCHA BRONCE. 21.00 FÚTBOL MASCULINO/SEMIFINAL 2. 22.00 BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FINAL. -6 DE AGOSTO. 09.00 VOLEIBOL. 09.30 PIRAGÜISMO SPRINT. 09.30 BALONMANO FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 10.00 ESCALADA. 10.00 SALTOS DE TRAMPOLÍN. 10.00 HÍPICA. 10.00 TENIS DE MESA. 10.05 ATLETISMO. 11.00 BALONCESTO MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 11.00 LUCHA. 12.00 VELA. 12.30 SKATEBOARD. 13.30 BALONMANO FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 14.00 HOCKEY SOBRE HIERBA MASCULINO/SEMIFINAL 1. 14.00 WATERPOLO FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 14.30 BALONCESTO MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 15.35 WATERPOLO FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 17.00 VOLEY PLAYA. 17.30 CICLISMO EN PISTA 17.30 BALONMANO FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 18.00 BALONCESTO MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 18.00 FÚTBOL FEMENINO/SEMIFINAL 1. 19.00 HOCKEY SOBRE HIERBA MASCULINO/SEMIFINAL 2. 19.00 WATERPOLO FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 19.30 NATACIÓN ARTÍSTICA. 20.35 WATERPOLO FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 21.00 FÚTBOL FEMENINO/SEMIFINAL 2. 21.30 BOXEO. 21.30 BALONCESTO MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 21.30 BALONMANO FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. -7 DE AGOSTO. 07.30 ATLETISMO/RELEVO MIXTO MARCHA. 09.00 GOLF (F). 09.00 TAEKWONDO. 09.30 PIRAGÜISMO SPRINT. 09.30 BALONMANO MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 10.00 ESCALADA. 10.00 SALTOS DE TRAMPOLÍN. 10.00 TENIS DE MESA. 10.05 ATLETISMO. 11.00 BALONCESTO FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 11.00 LUCHA. 12.15 VELA. 12.30 SKATEBOARD. 12.45 CICLISMO EN PISTA. 13.30 BALONMANO MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 14.00 HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/SEMIFINAL 1. 14.00 WATERPOLO MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 14.30 BALONCESTO FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 15.00 HALTEROFILIA. 15.35 WATERPOLO MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 16.00 VOLEIBOL. 17.00 VOLEY PLAYA. 17.30 BALONMANO MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 18.00 BALONCESTO FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 19.00 HOCKEY SOBRE HIERBA/SEMIFINAL 2. 19.00 WATERPOLO MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 19.30 NATACIÓN ARTÍSTICA. 20.35 WATERPOLO MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 21.30 BALONCESTO FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 21.30 BALONMANO MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 21.30 BOXEO. -8 DE AGOSTO. 07.30 NATACIÓN AGUAS ABIERTAS (F). 09.00 GOLF (F). 09.00 TAEKWONDO. 10.00 ESCALADA 10.00 GIMNASIA RÍTMICA. 10.00 SALTOS DE TRAMPOLÍN. 10.00 TENIS DE MESA. 10.05 ATLETISMO. 10.30 PIRAGÜISMO SPRINT. 11.00 LUCHA. 11.00 PENTATLÓN MODERNO. 12.15 VELA. 14.00 HOCKEY SOBRE HIERBA MASCULINO/LUCHA BRONCE. 14.35 WATERPOLO FEMENINO/SEMIFINAL 1. 15.00 HALTEROFILIA. 16.00 VOLEIBOL. 16.30 BALONMANO FEMENINO/SEMIFINAL 1. 17.00 CICLISMO EN PISTA. 17.00 VOLEY PLAYA. 17.00 FÚTBOL MASCULINO/LUCHA BRONCE. 17.30 BALONCESTO MASCULINO/SEMIFINAL 1. 19.00 HOCKEY SOBRE HIERBA MASCULINO/FINAL. 19.35 WATERPOLO FEMENINO/SEMIFINAL 2. 21.00 BALONCESTO MASCULINO/SEMIFINAL 2. 21.30 BALONMANO FEMENINO/SEMIFINAL 2. 21.30 BOXEO. -9 DE AGOSTO. 07.30 NATACIÓN AGUAS ABIERTAS (M). 09.00 GOLF (F). 09.00 TAEKWONDO. 10.00 GIMNASIA RÍTMICA. 10.00 SALTOS DE TRAMPOLÍN. 10.00 TENIS DE MESA. 10.05 ATLETISMO. 10.15 ESCALADA. 10.30 PIRAGÜISMO SPRINT. 11.00 LUCHA. 13.00 PENTATLÓN MODERNO. 14.00 CICLISMO EN PISTA. 14.00 HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/LUCHA BRONCE. 14.35 WATERPOLO MASCULINO/SEMIFINAL 1. 15.00 FÚTBOL FEMENINO/LUCHA BRONCE. 15.00 HALTEROFILIA. 16.00 BREAKING. 16.00 VOLEIBOL. 16.30 BALONMANO MASCULINO/SEMIFINAL 1. 17.30 BALONCESTO FEMENINO/SEMIFINAL 1. 18.00 FÚTBOL MASCULINO/FINAL. 19.30 NATACIÓN ARTÍSTICA. 19.35 WATERPOLO MASCULINO/SEMIFINAL 2. 20.00 HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/FINAL. 21.00 BALONCESTO FEMENINO/SEMIFINAL 2. 21.00 VOLEY PLAYA. 21.30 BOXEO. 21.30 BALONMANO MASCULINO/SEMIFINAL 2. -10 DE AGOSTO. 08.00 ATLETISMO/MARATÓN (M). 09.00 GOLF (F). 09.00 TAEKWONDO. 09.30 PENTATLÓN MODERNO. 10.00 BALONMANO FEMENINO/LUCHA BRONCE. 10.00 SALTOS DE TRAMPOLÍN. 10.15 ESCALADA. 10.30 PIRAGÜISMO SPRINT. 10.35 WATERPOLO FEMENINO/LUCHA BRONCE. 11.00 LUCHA. 11.00 BALONCESTO MASCULINO/LUCHA BRONCE. 11.30 HALTEROFILIA. 13.00 VOLEIBOL. 14.00 GIMNASIA RÍTMICA. 15.00 BALONMANO FEMENINO/FINAL. 16.00 BREAKING. 17.00 CICLISMO EN PISTA. 17.00 FÚTBOL FEMENINO/FINAL. 19.10 ATLETISMO. 19.30 NATACIÓN ARTÍSTICA. 21.00 VOLEY PLAYA. 21.30 BALONCESTO MASCULINO/FINAL. 21.30 BOXEO. -11 DE AGOSTO. 08.00 ATLETISMO/MARATÓN (F). 09.00 BALONMANO MASCULINO/LUCHA BRONCE. 10.35 WATERPOLO MASCULINO/LUCHA BRONCE. 11.00 CICLISMO EN PISTA. 11.00 LUCHA. 11.00 PENTATLÓN MODERNO. 11.30 BALONCESTO FEMENINO/LUCHA BRONCE. 11.30 HALTEROFILIA. 13.00 VOLEIBOL. 13.30 BALONMANO MASCULINO/FINAL. 14.00 WATERPOLO MASCULINO/FINAL. 15.30 BALONCESTO FEMENINO/FINAL. 20.00 CEREMONIA DE CLAUSURA.