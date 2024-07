(Análisis) El 'skate' repite en París y España quiere demostrar su potencial

El skate repite por segundo ciclo consecutivo en los Juegos Olímpicos de París, después de su debut histórico en Tokio, con el objetivo de asentarse en la élite olímpica, con la representación española, integrada por Danny León, Alain Kortabitarte, Julia Benedetti, Naia Laso --en Park-- y Natalia Muñoz --en Street-- plantando cara a los grandes favoritos para cumplir el complejo sueño de las medallas. Que el skate entrara en el programa olímpico sorprendió a los aficionados y también a los propios profesionales. La decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) era apostar por una disciplina de cultura urbana y atractivo en la juventud. Y esa era una de las preocupaciones de los deportistas: no perder la esencia de este deporte ni que se desvirtuara su propósito. Como hace tres años, España no parte como favorita a las medallas, aunque va a París con deportistas que ya saben lo que es afrontar el estilo olímpico, con un equipo que mezcla veteranía y experiencia con esa irreverencia y rebeldía asociada a la juventud, un aspecto que puede ser clave para la consecución de éxitos en la Plaza de la Concordia francesa, donde se ubicará la sede de los deportes urbanos. Y el equipo español de 'skateboarding' crece respecto a la cita en Tokio, con una representación de cinco 'skaters' liderados por el madrileño Danny León, de 29 años. El de Móstoles ya compitió en el debut del skate en los últimos Juegos y logró el mejor resultado para España, un noveno lugar. Sin embargo, León llegó con problemas físicos a Tokio, algo que le impidió dar el cien por cien para llegar a una final que este año sí se ha propuesto alcanzar como gran objetivo. "Sí que tengo esa miel en los labios por lo que pasó en Tokio y voy a por todas en París. Valoro mucho el haber estado en los primeros Juegos de la historia, es increíble. Y poder hacer doblete, eso es como otro logro, es una meta increíble", reconoció meses antes de la cita. León, la gran baza del 'skate' español, adquirió su billete a París en el Preolímpico de Budapest disputado en junio, la última oportunidad, aunque favorecido por su gran temporada y su ránking. El español logró en la última parada del circuito mundial en Dubái su primer triunfo en este evento, una victoria que le da confianza y esperanza de hacer algo grande, en una cita donde ya destacaron hace tres años el australiano Keegan Palmer (oro), el brasileño Pedro Barros (plata) y el estadounidense Cory Juneau (bronce). Como a Naia Laso --también vencedora en Dubái--, la gran perla del skate nacional y que con sólo 15 años quiere demostrar ante el mundo que puede estar en el grupo de aspirantes, mientras compite contra otros talentos precoces. Y es que, como se vio en Tokio, la disciplina está dominada por el talento precoz. La española mira hacia un grupo que sujeta la campeona olímpica de 'park', la japonesa Sakura Yosozumi, de 22 años, mientras que la también nipona Kokona Hiraki, de 15 años, llega como campeona del mundo. No habrá que perder de vista a las competidoras locales, con las británicas y las brasileñas también como candidatas a las medallas. Contra todas ellas se erige el 'diamante' Laso, que logró su pase a Paris 2024 en Budapest, donde solo necesitó saltar al parque para sumar la mínima puntuación, ya que sufrió una lesión en la prueba anterior en Shanghái que le impidió patinar hasta principios del mes de julio. También competirá en la modalidad de Park Julia Benedetti, que, como León, repite en unos Juegos. A sus 19 años, la gallega también certificó su participación en París en el Preolímpico de Budapest. En Tokio, finalizó decimosexta, después de sufrir varias en caídas en sus respectivos ejercicios, por lo que espera que en esta ocasión la fortuna acompañe al trabajo de todo el ciclo olímpico. Por su parte, el 'skater' donostiarra Alain Kortabitarte, campeón de España en 2022, acompañará a Danny León en Park en sus primeros Juegos Olímpicos. A sus 19 años, acumula una valiosa experiencia en pruebas internacionales, que le sitúan como uno de los deportistas más prometedores en la disciplina. Su billete llegó en Budapest, para confirmarse como el número 22 en el ránking hacia Paris 2024. Los cuatro competirán en la modalidad de Park el 6 y 7 de agosto, dispuestos a dominar los criterios de dificultad, ejecución, creatividad y fluidez, en un deporte en el que improvisar puede ser crucial. Las competiciones tienen lugar en una pista con desniveles y con una serie de curvas complicadas, algunas de las cuales se asemejan a grandes cúpulas del revés. Los competidores aprovechan el terreno para realizar trucos por los que serán puntuados. La última en lograr el billete olímpico fue Natalia Muñoz en la modalidad de Street, que se desarrollará el 27 y 28 de julio. La patinadora de Arcos de la Frontera terminó en el puesto 25 en Budapest para sumar los puntos necesarios y hacerse con su primera plaza olímpica, y cerrar la participación de cinco 'skaters' para España. El equipo nacional estuvo muy cerca de sumar otras dos plazas, ya que Daniela Terol y Áfrika Criado se quedaron a una y dos posiciones de clasificarse, respectivamente.

Compartir nota: Guardar Nuevo