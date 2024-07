Pogacar: "Desde juvenil no he dejado de progresar"

Luis Miguel Pascual

Niza (Francia), 21 jul (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar no ocultó el "orgullo" que le produce haber ganado el Tour de Francia tras el Giro de Italia y lo achacó al trabajo diario que, dijo, le ha permitido progresar como ciclista cada temporada desde que era juvenil.

"Cada temporada ha sido mejor que la anterior y me he convertido en un corredor más completo. Haber logrado el Giro y el Tour es algo increíble, pero es el resultado de mucho trabajo", afirmó el esloveno, que descartó disputar la próxima Vuelta a España.

"Me tientan con ello, pero intento que me entre por un oído y me salta por el otro. Si hay algo que me gustaría conseguir este año, que sería la guinda del pastel, es el Mundial", afirmó Pogacar, que bromeó diciendo que el maillot arcoíris le sienta muy bien al belga Matheu van der Poel y que lo quiere para sí.

El esloveno señaló que esta victoria ha sido "muy especial por el elevado nivel de competencia que había" y consideró que fue "un gran espectáculo".

"Nos hemos dado de lo lindo, creo que todo el mundo ha puesto toda la bravura que llevaba. Estoy feliz y orgulloso de haber sido yo el que me haya llevado la victoria, pero creo que el ciclismo también ha salido ganando", señaló.

Pogacar negó que afrontara este Tour con un espíritu de revancha contra el danés Jonas Vingegaard, que le derrotó en las dos pasadas ediciones.

"En 2022 cometí un error un día y perdí el Tour. Al año siguiente volví más fuerte, pero la caída me frenó la preparación, apenas tuve un mes, fue muy frustrante, me afectó mucho física y anímicamente", declaró.

"Este año he vuelto a trabajar duro para estar todavía más fuerte, pero no para tomarme ninguna revancha, solo para dar lo mejor de mi mismo tras dos Tours que no fueron perfectos", aseguró.

Pogacar destacó que su Tour fue muy bueno, que tras la etapa del Galibier se dio cuenta de que estaba en buenas condiciones y que solo supo que lo tenía en su mano tras Isola 2.000.

El esloveno, que ha ganado seis etapas y totaliza ya 17 en los cinco Tour que ha disputado, afirmó que no tiene como objetivo superar las 35 del británico Mark Cavendish y dijo que no mira los libros de récords.

"Puede que lo haga dentro de 30 años, pero ahora prefiero disfrutar del momento. Y aunque no gane más Tours, ya estaré muy orgulloso de todo lo que he logrado", comentó.

Pogacar consideró "normal" que haya sospechas por sus grandes actuaciones y las atribuyó a "la envidia".

"El ciclismo ha sido un deporte muy golpeado en el pasado, antes de mi época. Siempre habrá gente en todos los deportes envidiosos que te odian. Si nadie te odia es que no ganas", dijo el esloveno, que se mostró confiado en el trabajo de la lucha antidopaje que ha convertido al ciclismo "en el deporte más limpio".

"Además, no vale la pena arriesgar tu salud. Después de los 35 también hay vida y el ciclismo no es más que un juego. Ya desgastamos mucho nuestros cuerpos entrenando y compitiendo, sería estúpido ponerlo más al límite", señaló.

Pogacar invitó a los aficionados a disfrutar de "la mejor era que ha vivido el ciclismo".

"Llevo dos años escuchando que vivimos la mejor era del ciclismo y estoy de acuerdo. Con Remco (Evenepoel), Jonas (Vingegaard), Primoz (Roglic) y otros que vienen por detrás, creo que podemos divertirnos mucho", subrayó. EFE

lmpg/ism