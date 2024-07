Martina Benvenutto, amiga de Escassi, rebate la versión de María José Suárez

Martina Benvenutto, amiga de Álvaro Muñoz Escassi se sentaba este viernes en el programa '¡De viernes!' para hablar de su amistad con el jinete y de cómo conoció a María José Suárez. Un testimonio que se produce después de toda la polémica que se ha creado tras la ruptura de estos dos. "Si estoy aquí sentada es porque salió mi nombre y en todo momento él sabe que estoy sentada en este programa" confesaba la uruguaya, que también desvelaba que conoció a Álvaro en una gala en Marbella hace nueve años. Desde entonces, los dos crearon un vínculo especial. Asegurando que conoce muy bien al jinete y que no le sorprendió la confesión que hizo públicamente sobre sus gustos sexuales. En cuanto al testimonio de Valeri, Martina explicaba que "Álvaro jamás me ha hablado de Valeri, pero no me sorprende nada, Álvaro es una persona muy abierta y las mujeres que han estado con él saben que es un hombre con la mente muy abierta". Y... ¡atención! porque también comentó que ve a Álvaro "bien, tranquilo y puede que hasta liberado" desde que lo ha dejado con María José porque "nuestra relación siempre ha sido una relación sincera y nos hemos llevado muy bien, yo soy muy amiga de mis amigos, cada uno que lo entienda como quiera". A ella la conoce en Mallorca, en un evento y fue entonces cuando "me dio la sensación de que estaban bien, enamorados, había mucha complicidad entre ellos. Mallorca es una isla hermosísima y da lugar a momentos muy divertidos, pasamos unos días muy buenos los tres, estábamos todos relajados y disfrutando". Fue preguntada sobre las declaraciones de la modelo en las que aseguraba que nunca había intimado con Álvaro y segunda persona y Martina, ni confirmó ni desmintió: "Debe tener razones para contestar así". Por último, concluyó dejando entrever que esas palabras se podían matizar: "Dice que no ha tenido relaciones con más de una persona a la vez, ya sea mujer, hombre o cabra, cada uno que diga lo que considere, yo me creo la versión de mi amigo".

