Marlene Mourreau no descarta conocer a alguien este verano, pero no a Álvaro Muñoz Escassi

A pesar de que siempre nos atiende con una sonrisa en su rostro, la vida de Marlene Mourreau no ha sido fácil. Hace unos días nos la encontrábamos en el estreno de 'Padre no hay más que uno 4' y nos confesaba que no tiene ningún tipo de relación con su familia... una historia que se rompió hace años. "No sé dónde están, ni me vienen a ver. Ni sé de nadie" nos aseguraba, explicándonos que no sabe nada "ni de mamá, ni de mi hermana, ni de nadie en la familia", confesando que "yo ya soy española, no soy francesa". Eso sí, recordaba con cariño a su padre, con quien tenía una muy buena relación: "Padre, hay solo uno, pero yo, como no tengo el mío, ya estoy más libre que nunca" y aseguraba que "es el único que me quería en la familia. Es el único que me quiere. Bueno, que me quería". Por otro lado, le preguntábamos por Álvaro Muñoz Escassi tras la polémica con María José Suárez y nos desvelaba que no tiene ninguna intención de conocerle en persona después de todo lo que se ha dicho de él: "Yo no quiero saber nada de hombre, y menos este tipo de hombre, con lo poco que he visto ya me ha bastado. Mejor que no me hable". Eso sí, al jinete no le quiere conocer, pero no descarta tener un amor de verano: "¿Un amor de verano? Sí, bueno, los amores de verano duran el verano. Ya veremos".

