La insurgencia hutí yemení denuncia un ataque aéreo israelí sobre la ciudad portuaria de Hodeida

La insurgencia hutí de Yemen ha denunciado este sábado un ataque aéreo de Israel sobre la ciudad portuaria de Hodeida, en el oeste del país, 24 horas después del ataque efectuado por un avión no tripulado de los guerrilleros yemeníes contra Israel, y que se saldó con un fallecido. La agencia de noticias de los insurgentes de Yemen, Saba, habla de una "agresión israelí contra varios depósitos de petróleo" en la ciudad, poco después de que medios afines a los hutíes como Al Masira y Al Mayadín, avanzaran una serie de potentes explosiones en la ciudad, sin que todavía se tenga constancia de víctimas. Las Fuerzas Armadas isarelíes han confirmado el ataque de represalia, aunque no dan datos concretos. "Aviones de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel han atacado objetivos militares del régimen terrorista hutí en la zona del puerto de Hodeida en Yemen en respuesta a los cientos de ataques contra el Estado de Israel de los últimos meses", ha publicado el Ejército israelí en su canal oficial en Telegram. Fuentes de la cadena panárabe Al Arabiya implican en el ataque aéreo a una decena de aviones de combate no solo de Israel, sino también de Estados Unidos y de Reino Unido, pero los hutíes no han confirmado este extremo. Otros medios apuntan a la presencia de al menos doce aviones de combate F-35 de fabricación estadounidense. "Esta brutal agresión no solo aumenta nuestra determinación, resistencia y apoyo del pueblo yemení y sus valientes Fuerzas Armadas a Gaza", ha destacado un portavoz de Ansarulá, el partido de los hutíes, Mohamed Abdulsalam. "El pueblo yemení, gracias a Alá, es capaz de afrontar todos los desafíos con ayuda de Alá para lograr la victoria de la Palestina oprimida y del pueblo de Gaza, que representa la más justa de las causas sobre la faz de la Tierra", ha argumentado, según recoge la cadema yemení Al Mayadín. El ataque hutí del viernes contra Tel Aviv dejó también una decena de heridos en lo que ha sido considerado como una escalada de las hostilidades entre Israel y la insurgencia yemení, que lleva meses atacando barcos en el mar Rojo como gesto de solidaridad, aseguran, con el pueblo palestino. Según la investigación preliminar, el dron, que estuvo durante horas volando a baja altura y llegó desde la dirección del mar Mediterráneo, fue detectado por los sistemas de defensa aérea, pero se decidió no interceptarlo al considerar que no era un "objeto hostil". La Fuerza Aérea reconoció que se trata de un error grave y asumió la responsabilidad del incidente.

