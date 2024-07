El portugués Paiva critica parada de la Liga MX para jugar la Leagues Cup con la MLS

México, 20 jul (EFE).- El portugués Renato Paiva, entrenador del Toluca del fútbol mexicano, criticó este sábado que la Liga Mx frene para jugar la 'Leagues Cup', con los equipos de la Major League Soccer (MLS).

“Para mí no tiene sentido cortar el torneo. Este tipo de paros deben ser para selecciones, no para clubes. Deben decidir, o 'Leagues Cup' primero y la terminas o Liga local y la acabas, pero esto no puede pasar si se quiere mejorar el fútbol mexicano”, dijo el técnico luso.

A partir de la próxima semana, el Toluca, junto a los equipos de la liga local, hará una pausa para competir en la 'Leagues Cup', certamen internacional en el que participan todos los equipos de la MLS de Estados Unidos y de la Liga del fútbol mexicano del 26 de julio hasta finales de agosto.

“No entiendo, en Europa no veo nada de esto. Yo como extranjero vengo a esta liga a tratar de ayudar a mejorar, pero en eso debemos participar todos y esto no ayuda”, subrayó.

Paiva habló al concluir el partido en el que su equipo empató 1-1 con el Cruz Azul en la cuarta jornada del Clausura 2024.

En el duelo en casa de su rival el local dominó el primer lapso, tuvo al menos dos opciones de gol, pero sin puntería. Toluca anotó gracias al uruguayo Maximiliano Araújo. En el segundo lapso Cruz Azul volvió a tomar la iniciativa, igualó sobre el final con tanto de Ángel Sepúlveda.

Paiva, quien está en su segundo torneo al frente de los Diablos Rojos, mencionó que las fallas ofensivas de su equipo los privaron de salir con el triunfo.

“Creo que dejamos ir la victoria por las opciones que tuvimos para ampliar el marcador. Yo quería que mi equipo jugara más adelante, pero hay que dar crédito a un rival muy duro”, reconoció.

El timonel, que tiene experiencia como en la dirección técnica del Bahía de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Benfica B de su país, destacó el nivel de ambos equipos.

“Fue un gran partido con dos equipos que tienen propuestas diferentes, en el que el que salió ganando fue el aficionado “, concluyó.

Con el empate los Diablos Rojos se ubicaron en el cuarto lugar de la tabla con ocho puntos. Se mantienen invictos con dos triunfos y dos empates.EFE

as/gb/jpd