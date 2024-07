El Gobierno vuelve a reunir mañana a la mesa de pensiones, tras la última propuesta sobre jubilación parcial

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones volverá a reunir este lunes a la mesa de diálogo social sobre pensiones, tras la última propuesta lanzada por el Gobierno de ampliar de 2 a 3 los años de posibilidad de anticipo para acceder a la jubilación parcial general, aunque con algunos condicionantes. El pasado lunes se celebró la última reunión de la comisión negociadora en materia de Seguridad Social, donde se están dirimiendo cuestiones como la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social, los coeficientes reductores en actividades penosas y peligrosas a establecer para anticipar la jubilación, la recuperación del coeficiente multiplicador del 1,5 en trabajadores fijos discontinuos y la compatibilidad entre el trabajo y la pensión, entre otras. El Gobierno cree estar "cerca" de lograr un acuerdo con agentes sociales sobre pensiones y Seguridad Social, aunque los sindicatos han lamentado la falta de "novedades" en la negociación y de propuestas escritas por parte del Departamento que dirige Elma Saiz. "Gracias a una intensa labor de negociación en los últimos días, se está muy cerca de alcanzar un acuerdo sobre estos asuntos", aseguraban desde el Ministerio el pasado lunes. En cuanto al planteamiento para la jubilación parcial general, el Gobierno ha propuesto ampliar de 2 a 3 los años para la posibilidad de anticipo. Además, como en el caso de la industria manufacturera, se ha trasladado la mejora de las condiciones de trabajo del relevista y un nuevo planteamiento más equilibrado y flexible para la empresa de la jornada de trabajo del relevista y del pensionista. UGT AVISA: LA "CONTRAPARTIDA" ES ACUMULAR 38,5 AÑOS DE COTIZACIÓN No obstante, desde UGT han denunciado que la "contrapartida" que deben asumir los trabajadores para este anticipo de 3 años es que deben acumular una cotización de 38 años y medio. "Sin esa carrera de cotización no se podrían acoger las personas a esta modalidad de jubilación", ha advertido el sindicato. En el caso de la jubilación parcial en la industria manufacturera, se eleva, según UGT, el número de años de cotización para acogerse a la misma, de los 33 a los 35 años, también con esos tres años de adelanto. Desde el Ministerio han asegurado que se ha realizado una propuesta sobre la regulación de la jubilación parcial que consiste en prorrogar la regulación especial para los trabajadores de la industria manufacturera con ciertos elementos de convergencia hacia el planteamiento de la jubilación parcial ordinaria, es decir, realizando ajustes para mejorar las condiciones de trabajo del relevista y diseñando una regulación más equilibrada y flexible para la empresa en cuanto a la organización de la jornada del relevista y del pensionista. LOS SINDICATOS LAMENTAN LA FALTA DE PROPUESTAS ESCRITAS Pero el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, considera que no hay grandes novedades en la negociación "porque el Gobierno no ha llevado ninguna nueva propuesta a la mesa". "Ha hecho una recopilación de las materias que hemos estado abordando en las últimas semanas de forma verbal y ha tenido una respuesta por parte de todos los interlocutores sociales exigiendo los textos por escrito para poder abordarlo", contaba Bravo en declaraciones remitidas por el sindicato tras la reunión del pasado lunes. En esta misma línea, la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, lamentaba la falta de documentos y propuestas escritas. "Son únicamente propuestas verbales que revisten de cierto tufo de improvisación y que no ayuda para nada en esta negociación", criticó. Aun así, desde CCOO aseguran que el Ministerio sigue manteniendo la idea de llegar a un acuerdo antes del final de julio, aunque los sindicatos lo ven "difícil" si el Departamento que dirige Elma Saiz no concreta los textos de manera rápida. Así, Gobierno y agentes sociales se han emplazado para el este lunes a las once y media de la mañana a la espera, según los sindicato, de que haya propuestas por escrito por parte del Ministerio.

