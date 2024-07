Belarra (Podemos) supedita su apoyo al decreto anticrisis al mantenimiento del bono social eléctrico

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado este sábado que el apoyo de su formación el próximo martes a la convalidación en el Congreso del último decreto anticrisis pasa por el mantenimiento del bono social eléctrico, que tal como está redactado el texto caducaría en septiembre. En la intervención de apertura del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Belarra ha argumentado que los votos de su formación "no van a servir para hacer ningún recorte o retroceso en los derechos ya conquistados", en tanto que ya han dado traslado al PSOE de dichas condiciones para dar su apoyo al Real Decreto. "La estrategia trampa de ir colando recortes aquí y allá de forma disimulada no funcionará con Podemos", ha englobado la líder de la formación morada. Por otra parte, Bellara ha incidido en la "guerra sucia" contra su partido a la vista de que más de medio centenar fueron espiados por el ejecutivo de Mariano Rajoy: "Fuimos espiadas por el simple hecho de ser de Podemos". "Era un plan del Gobierno de Rajoy y sus aliados judiciales y mediáticos para cortar de raíz cualquier posibilidad de cambio en España [...] y blindar los privilegios de las élites", ha apuntado Belarra. En consecuencia, Belarra ha calificado estos métodos de "golpismo político y judicial", así como de "prácticas totalitarias que son más propias de una dictadura", mientras que sobre el Partido Popular ha remarcado que es "no es un partido de Estado, sino un partido golpista; es una organización criminal, golpista, que piensa que las instituciones son suyas". Los golpes a la democracia no se dan tanto ahora con tanques y sacando al ejército a la calle, ha apuntado la secretaria general de Podemos, sino que se dan a través de los jueces y los medios de comunicación corruptos. De su lado, la líder de Podemos también ha cargado en su discurso contra el ejecutivo de Sánchez por mantener a Isabel García al frente del Instituto de la Mujer bajo el argumento de su "transfobia pública y notoria". "La transfobia no es una opinión, es delito de odio; hace mucho que el presidente del Gobierno tenía que haberla cesado", ha manifestado Belarra sobre este punto. En esa línea de acusaciones contra el ejecutivo, Belarra también ha cargado contra la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por sus declaraciones en las que se preguntaba quién atendería a los turistas si los malagueños [ciudad desde la que hizo las declaraciones] no tienen un lugar en el que vivir. "Las casas tienen que servir para asegurar una vivienda digna a los vecinos", ha apostillado Belarra para incidir en que la vivienda es un "derecho fundamental" mientras que "el derecho al turismo no está recogido en ninguna legislación". Finalmente, Belarra ha dedicado parte de su alocución al "exterminio" del pueblo palestino por parte de Israel y, ligado a ello, ha exigido un embargo total de armas y ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado hebreo, así como sanciones ejemplares a Netanyahu y llevarle a él y a toda su cúpula política ante la Corte Internacional de Justicia.

Compartir nota: Guardar Nuevo