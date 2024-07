Ana Herminia y Ángel Cristo Jr. se quedan sin habla tras el 'cara a cara' con Arantxa del Sol

Aunque se presuponía que el enfrentamiento entre Ángel Cristo Jr. y Arantxa del Sol en '¡De viernes!' iba a dar que hablar, parece que los dos llegaron a un entendemiento. Terminaron su 'cara a cara' con un abrazo y parece que dejaron a un lado sus diferencias. Sin embargo, parece que el hijo de Bárbara Rey no llegó a su casa con la tranquilidad que todos los espectadores creían. Acompañado por su mujer, Ana Herminia, el exconcursante de 'Supervivientes 2024' aseguraba a las cámaras que "no venimos con ganas". Por su parte, Ana nos aseguraba que todo está bien a pesar de sus bajos ánimos: "sí" y guardaban silencio al preguntarles qué opinan de que la demanda de la vedette y Sofía Cristo sea finalmente por lo civil. Y es que, tal y como se ha estado diciendo en los medios de comunicación esta semana, si Bárbara consiguiese una resolución favorable, le podría desheredar... pero parece que esto no les preocupa a ninguno de los dos. De esta manera, Ángel y Ana se dejaban ver tras el 'cara a cara' con Arantxa del Sol en directo, con la que parece que firmó una tregua.

