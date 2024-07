Raquel Perera alaba a Elena Tablada por presentarse a Miss Universo

Hace unas semanas nos enterábamos que Elena Tablada aspira a representar a Cuba en Miss Universo, una nueva meta que se ha propuesto y para la que cuenta con el apoyo de todos sus seres queridos. Además, hace unos días recibía la feliz noticia de obtener la custodia completa de la hija que tiene en común con Javier Ungría. En el estreno de 'Padre no hay más que uno 4' pudimos hablar con Raquel Perera, amiga de la influencer, que no dudaba en alabarla por atreverse a presentarse a Miss Universo: "La verdad es que sí, y una valentía por su parte, sí, sí". Tanto es así, que la escritora no dudaba en desearle lo mejor a su amiga: "Que le salga bien, y que lo disfrute, sobre todo que lo disfrute y que sea algo positivo y que sume siempre, ¿no? Claro". En cuanto a cómo se encuentra su corazón, Raquel nos confesaba que no cierra la puerta a nadie: "No lo descarto, tampoco lo busco, no sé, estoy... muy bien, pero si llega, te aseguro que no lo voy a dejar escapar" y añadía: "Si me llama a la puerta y yo siento que llama fuerte y con ganas, le voy a atender". Tras su ruptura con Alejandro Sanz, se siente muy orgullosa de la buena relación que mantiene con él, y es que han sabido guardarse todo el cariño que se tienen: "Es cuestión de paciencia, de cariño, y sobre todo de mucha voluntad". Por último, en cuanto a cómo va a aprovechar el verano, la escritora nos desvelaba que hará "escapadita con amigas, que ya lo estoy practicando, porque ahora estoy sola, y luego en agosto ya estoy con los niños, así que un poquito de todo, feliz, disfrutando y trabajando un poco también".

