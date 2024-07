Nadal: "Encontré la forma de sobrevivir"

Redacción deportes, 20 jul (EFE).- Rafa Nadal aseguró, tras clasificarse para la final del torneo de Bastad (Suecia), que encontró "la forma de sobrevivir" y remontar la semifinal ante el croata Duje Ajdukovic para luchar por un título dos años después de Roland Garros 2022.

“Creo que fue un partido duro. Mi rival tenía uno de los mejores golpes de revés frente a los que he jugado. Vino con mucha confianza. Creo que yo intenté presionarlo. Fue muy, muy difícil, sinceramente, pero encontré la forma de sobrevivir y estar en la final después de mucho tiempo sin estar en una final. Así que es una gran noticia y estoy muy feliz”, afirmó Nadal en la pista sueca.

“Siempre es una gran sensación estar en una final. He ganado cuatro partidos seguidos, algo que no había podido hacer desde hace dos años. Han pasado muchas cosas, pero todavía estoy en parte del proceso de recuperación, perdí muchas cosas porque he tenido una importante operación de cadera hace casi un año”, añadió el tenista español. EFE

