Los hutíes prometen una "respuesta" contra "objetivos vitales" de Israel

Los hutíes yemeníes han advertido este sábado de que responderán al bombardeo israelí sobre el puerto de Hodeida, en Yemen, con ataques contra "objetivos vitales" de Israel. "Vamos a responder a la agresión israelí y no vamos a vacilar en atacar sus objetivos vitales", ha destacado el portavoz militar hutí, Yahya Sari, en un comunicado. Además, ha destacado que "Yafa (Tel Aviv) ya no es una zona segura" en referencia al ataque del viernes con un dron, origen de la represalia israelí de este sábado. Los hutíes han denunciado que el ataque israelí ha impactado sobre la central eléctrica que suministra corriente a toda la ciudad y también ha afectado al puerto y a varios depósitos de combustible. Los hutíes han subrayado que se trata de "objetivos civiles", mientras que Israel apela a su "doble uso". En cualquier caso, "el pueblo yemení no cesará en sus operaciones en apoyo a sus hermanos de Gaza, seas cuales sean las repercusiones y consecuencias". "Con ayuda de Alá todopoderoso se prepara para una larga guerra con este enemigo hasta que cese la agresión, se levante el bloqueo (de Gaza) y paren todos los crímenes cometidos contra el pueblo palestino", según recoge la agencia de noticias Saba, afín a los hutíes. Sari ha apelado a "todos los hijos de Yemen" a "tomar acciones serias en apoyo a la causa palestina, en rechazo a la agresión israelí y por la victoria por la sangre de los oprimidos de Gaza". "El gran pueblo yemení con sus líderes y sus Fuerzas Armadas superará estos desafíos, con ayuda de Alá, igual que han superado los desafíos de los últimos años", ha remachado. La aviación israelí ha bombardeado este sábado el puerto yemení de Hodeida en represalia por un ataque de un dron que el viernes mató a una persona en Tel Aviv.

Compartir nota: Guardar Nuevo