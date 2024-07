Líderes alemanes llaman a proteger la democracia en el 80º aniversario del intento de asesinato de Hitler

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y el canciller alemán, Olaf Scholz, han llamado este sábado al compromiso con la democracia con motivo de la conmemoración del 80 aniversario del intento de asesinato de Adolf Hitler. "No dejemos vía libre a las ruidosas voces que desprecian nuestra democracia", ha declarado el jefe de Estado alemán tras una visita a la exposición del Centro Memorial de la Resistencia Alemana en Berlín. La lucha por la democracia, ha añadido, es la mejor forma de rendir homenaje a los rebeldes del 20 de julio de 1944 y a todos los demás que resistieron al nacionalsocialismo. Steinmeier asistió previamente a un acto conmemorativo y depositó una corona de flores ante una placa que recuerda que, el 20 de julio de 1944, oficiales de la Wehrmacht, dirigidos por Claus Schenk Graf von Stauffenberg intentaron en vano matar al dictador Hitler con una bomba en su cuartel de Gierloz, la llamada Guarida del Lobo, para derrocar al régimen nacionalsocialista y poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Stauffenberg y otros tres implicados fueron fusilados esa misma noche en el patio del edificio Bendlerblock de Berlín, donde se organizó la fallida 'Operación Valkiria'. En total, unas 200 personas murieron o se vieron obligadas a suicidarse en relación con el intento de golpe. "La resistencia contra el nacionalsocialismo era necesaria porque la democracia de Weimar no tenía el apoyo que necesitaba", explicó Steinmier. Hoy, en una democracia liberal, el compromiso sigue estando a la orden del día, agregó. "No al odio y la agitación y, desde luego, no a la violencia. La violencia destruye la democracia", subrayó. Steinmeier rindió homenaje a toda la resistencia alemana contra la dictadura nazi. Indicó que aunque no fueran "héroes intachables", se trataba de personas "que hicieron lo correcto en el momento adecuado y lo hicieron corriendo el mayor riesgo para ellos y sus familias". Scholz, por su parte, ha declarado que "el intento de golpe de Estado del 20 de julio de 1944 fracasó, pero los objetivos de la resistencia no lo hicieron". Lo que queda de la resistencia pasa por no rendirse ante la Historia, ha añadido el canciller. La convicción que debe unirnos también hoy es: "Depende de mí", subrayó.

