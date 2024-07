Lara Dibildos no recuerda si Álvaro Muñoz Escassi era celoso en su relación

Aunque su relación pasó por altos y bajos, Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi han sabido mantener una cordialidad a lo largo de los años y de hecho ambos se consideran personas muy importantes. El hijo que tienen en común también ha sido el nexo de unión todos estos años... pero lo que está claro es que la actriz supo olvidar todo el dolor que le causó el jinete. Ahora que Escassi está en la palestra mediática por su polémica ruptura sentimental con María José Suárez, parece que el pasado ha vuelto a salir a flote. Se está dibujando un perfil del jinete que, para muchas de sus exnovias, no concuerda con la realidad. Hemos hablado con Lara y le hemos preguntado si es verdad que durante su relación con él, este tenía unos celos descomunales por sus amistades y nos ha contestado que "yo con Álvaro hace 17 años que no estoy, tu crees que me acuerdo, si no me acuerdo lo de la semana pasada. Recuerdo que una cosa normal, igual que todos pero no sé deciros más". La hija de la recordada Laura Valenzuela nos explicaba que Álvaro es "mi familia" y se alegra que Raquel Bernal, exmujer de este, saliera a en su defensa: "A pues me alegro un montón, Raquel es maravillosa". Eso sí, nos ha llamado la atención que Lara nos confesase que no ha hablado con María José tras la polémica ruptura porque durante los años en los que esta y Álvaro estuvieron juntos les hemos visto con la actriz en multitud de ocasiones: "No chicos, de verdad que no".

