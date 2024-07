Sofía Cristo corta con su hermano para siempre

Sofía Cristo acudía este jueves a 'Espejo Público' y hablaba de la delicada situación en la que se encuentra tanto ella como su madre tras las duras declaraciones de su hermano sobre ellas. Sin pelos en la lengua, la dj dejó claro que no quiere saber nada más de él y que se tendrá que defender en un juzgado. "No parece mi hermano, no tengo nada que ver con él. No quiero ningún vínculo y me siento liberada" aseguraba Sofía y reflexionaba con que "a veces tienes que aprender que la familia no te hace bien, que tiene un porcentaje de maldad muy elevado y que te lo tienes que quitar del medio". Pero... ¿cómo llegó la colaboradora de televisión a Antena Tres? visiblemente cansada, nos contestaba cuanod salía de su casa con un portazo a las preguntas sobre si está de nuevo enamorada. La dj optaba por el silencio ante las informaciones que apuntan que estaría comenzando una relación con una chica del cuerpo de baile: "Es que no tengo nada que decir. Muchas gracias. Hasta luego". A la salida de las instalaciones de Antena Tres, Sofía reaccionaba con indiferencia ante la posibilidad de que su madre quiera desheredar a Ángel tras lo sucedido en los últimos meses. Tampoco nos quiso comentar nada sobre la demanda de su madre ni sobre la supuesta relación que tiene con una bailarina.

Compartir nota: Guardar Nuevo