Pogacar: "No busco una revancha"

Isola 2.000 (Francia), 19 jul (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar negó que esté buscando una revancha con el danés Jonas Vingegaard, que le derrotó en las dos últimas ediciones del Tour de Francia.

"No busco una revancha. Pero es cierto que acabé segundo los dos últimos Tours y eso me motivó para regresar más fuerte y mostrar que podía volver a ganar el Tour, que mis dos primeras victorias no eran una casualidad", dijo el corredor del UAE tras lograr en la cima de Isola 2.000 su cuarta victoria de etapa en este Tour.

El esloveno, que aventaja al danés Jonas Vingegaard en 5.03 minutos, aseguró que la renta es "cómoda" y le da "confianza para afrontar las dos últimas etapas".

Pogacar aseguró que la táctica del Visma de Vingegaard, que envió dos hombres adelante desde los primeros puertos, le llevó a pensar que preparaban un ataque del danés, pero enseguida se dieron cuenta de que buscaban la victoria de etapa.

"Mis compañeros han mantenido las diferencias y creo que hemos preparado bien mi ataque", dijo.

"Me ha ayudado conocer el terreno, no sabía si podría restar a Jorgenson tres minutos, pero creo que Matteo se ha ido demasiado pronto y lo ha pagado en el final. Yo conocía cada repecho y cada kilómetro más plano", indicó.

El esloveno consideró que para este sábado será más fácil que se formen escapadas, pero no descartó buscar su triunfo 16 en el Tour. "Depende de si Marc Soler nos dice que aceleremos", bromeó.

"No descarto nada, tengo que aprovechar que conozco bien estos puertos", dijo.

El esloveno aseguró que hasta 15 veces subió Isola 2.000 este año, uno de sus terrenos ideales de entrenamiento, y confirmó que habían preparado a la perfección la etapa.

Pogacar manifestó que está muy satisfecho de su temporada, pero también de las dos pasadas, aunque no ganara el Tour.

"En 2022 cometí un error de salir a los ataques de Primoz Roglic y Vingegaard y acabé pagándolo y el año pasado no había tenido una buena preparación y corrí durante varios días con una muñeca vendada. Solo me sentí bien el año pasado tras quedar tercero en el Mundial", dijo.

"He corregido cosas, ya no busco estar tan fuerte en noviembre o diciembre, he cambiado mi forma de entrenar. Además, ahora tengo más experiencia y eso se ha notado este año. Antes cometía errores, es algo que pasa cuando eres ambicioso. Este año ya no he sentido tanto el estrés", comentó.

"Desde la etapa del Galibier tengo la carrera bajo control, he pasado toda la segunda semana sin presión. Ya veremos al final los resultados", resaltó.

Pogacar afirmó que le ayuda mucho la rivalidad con Vingegaard porque "empuja a mejorar".

El esloveno dijo que tenía la ambición de conseguir la victoria de etapa, pero que podía habérsela dejado al británico Simon Yates, hermano gemelo de su compañero Adam, si hubiera sido el último escapado, pero era Jorgenson.

"Al final tenía que buscar el triunfo, el Visma nos había puesto mucha presión y había que recompensar el trabajo de mi equipo", indicó.

