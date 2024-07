López Obrador dice que Sheinbaum podría retirar la "pausa" a las relaciones entre México y España

El presidente en funciones de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado este jueves que el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum podría retomar las relaciones entre México y España, que puso en "pausa" en 2022 al considerar que no existía "una actitud de respeto" por la parte española. "Como cambió la política, ahora es distinto. Pero en ese entonces había mucha arrogancia, mucha prepotencia. Por eso decidimos: no es ruptura, es pausa. Ahora que se dan los cambios, hay una oportunidad con la presidenta, Claudia Sheinbaum, que es una mujer muy inteligente, muy respetuosa, muy fraterna, y además conocedora de la historia del México y el mundo", ha declarado. En este sentido, López Obrador ha agregado, durante su tradicional conferencia mañanera en el Palacio Nacional, que su sucesora conoce la importancia de la relación entre ambos países en diferentes ámbitos como la historia, la cultura y la economía. Estas declaraciones han llegado después de que la prensa le preguntara si se reuniría con jefes de Estado o de Gobierno, entre ellos los reyes de España, durante la toma de posesión de Sheinbaum: "Voy a estar en la ceremonia, pero no voy a reunirme con amigos, presidentes, jefes de Estado, porque ya corresponde a la presidenta", ha concluido. "Yo les voy a aplaudir a todos y agradecerles a todos. Con algunos tuvimos diferencias como es el caso del Gobierno de España, en especial con el Rey (Felipe VI), pero no pasó a mayores, sencillamente no nos entendimos", ha aseverado, según ha recogido el periódico mexicano 'Milenio'. El mandatario ha recordado que al inicio de su Gobierno planteó a la monarquía española que ofreciera disculpas a los pueblos originarios de México por los abusos que se cometieron durante la conquista del territorio. Y, en lugar de tener una respuesta positiva, ha considerado que se atacó a su gabinete. "En España la monarquía no entendió lo que estábamos proponiendo. Se sintieron ofendidos. No actuaron con urbanidad política. Mandaron a intelectuales orgánicos, a periodistas a agredirnos. Lo que buscábamos era reforzar, a partir del perdón, a partir de ofrecer disculpas reforzar nuestras relaciones, hermanarnos más para ir hacia adelante", ha sostenido.

