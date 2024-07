Kenyan Drake, protagonista del 'Milagro de Miami', se retira de la NFL a los 30 años

Redacción Deportes, 19 jul (EFE).- El corredor Kenyan Drake, protagonista del 'Milagro de Miami', una de las jugadas más memorables en la historia de los Dolphins, anunció este viernes su retiro de la NFL a los 30 años de edad.

"Es difícil creer que hayan pasado ocho temporadas. Me encantó el viaje: las victorias, los momentos grandes y pequeños, la camaradería, la energía, todo. Estoy listo para disfrutar del retiro. Gracias a todos los que estuvieron conmigo en este viaje del que no cambiaría nada", dijo Drake al despedirse.

El corredor, que se distinguió por su versatilidad y fuerza en el campo que lo hacían difícil de derribar, arribó a la NFL seleccionado en la tercera ronda del Draft 2016, cuando fue seleccionado por los Miami Dolphins, con los que permaneció hasta 2019.

Fue en este equipo en el que forjó su leyenda como protagonista de uno de los regresos más espectaculares en la historia de la franquicia.

En la semana 14 de la campaña 2018, Miami perdía en el último periodo 28-33 ante los New England Patriots, comandados por Tom Brady.

En la última jugada de aquel duelo, con sólo seis segundos en el reloj, y desde la yarda 31, el entonces quarterback de los Dolphins, Ryan Tannehill, conectó con Kenny Stills, quien lanzó un pase lateral hacia DeVante Parker, éste hizo lo mismo para Drake, quien tomó el balón y esquivando rivales corrió 50 yardas hasta la zona de anotación ante la algarabía de los seguidores de los de Florida que ganaron el juego 34-33.

"Ha sido un viaje increíble. No puedo decir que me encantó todo, pero aprecio cada instante porque sé que esos momentos me hicieron crecer como jugador y, más importante, como persona", agregó.

En el 2019 el nacido en Eden Prairie, Minnesota, fue traspasado a los Arizona Cardinals, equipo en el que en 2020 tuvo una de sus mejores campañas con 955 yardas terrestres y 10 anotaciones.

A partir de la temporada 2021, en la que firmó con Las Vegas Raiders, sus actuaciones fueron irregulares. En el equipo negro y plata jugó 12 partidos.

En 2022 pasó a los Baltimore Ravens, con los que actuó en 12 juegos en su primer año y sólo dos en el 2023, antes de pasar a los Green Bay Packers, que sería su última franquicia.

En ocho temporadas sumó 3.866 yardas y 33 anotaciones. Por aire acumuló con 218 recepciones para 1.655 yardas y ocho touchdowns. EFE

