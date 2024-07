Crowdstrike dice que error de actualización de su plataforma "no es un incidente de seguridad ni un ciberataque"

El CEO de Crowdstrike, George Kurtz, ha indicado que la plataforma está "trabajando activamente" con los clientes afectados por un error registrado en una actualización de su plataforma y ha confirmado que no se trata de "un incidente de seguridad ni un ciberataque". Durante la noche del 18 de julio, la plataforma de ciberseguridad Crowdstrike comenzó a registrar fallos, tal y como recoge el portal de monitorización de interrupciones Downdetector; un error que desde entonces se ha extendido a nivel global y ha afectado a más países. Entre ellos, España. Este fallo ha generado una serie de problemas que incluyen fallos en las operaciones de administración de servicios y en la conectividad o disponibilidad de las herramientas que ofrecen las empresas clientes de Crowdstrike. Es el caso de Microsoft, que ha sufrido una caída en sus servicios, lo que ha afectado a empresas como AENA, Ryanair, Air Europa, Europa Press o Bizum, entre otras. Desde Crowdstrike han matizado que se trata de un fallo que puede ocasionar "un error de pantalla azul o de comprobación de errores relacionado con el sensor Falcon", una plataforma de 'software' diseñada para evitar ciberataques en los sistemas informáticos. Más recientemente, han indicado que están "trabajando activamente con los clientes afectados" por este "defecto encontrado en una única actualización de contenidos para 'hosts' de Windows". Esto significa que los de Mac y Linux "no se ven afectados", según el CEO de la firma, George Kurtz. El directivo, que ha comentado esto a través de su perfil de X (antes Twitter), ha insistido en que "esto no es un incidente de seguridad ni un ciberataque" y que el problema ya se ha identificado y aislado. Además, se ha implementado una corrección para solucionarlo. Con ello, ha remitido a sus clientes a su portal de soporte para obtener las últimas actualizaciones y ha indicado que continuarán prindando nuevas actualizaciones "completas y continuas" en su página web. Finalmente, ha recomendado a las organizaciones que se pongan en contacto con los representantes de CrowdStrike a través de sus canales oficiales. "Nuestro equipo está completamente movilizado para garantizar la seguridad y estabilidad de los clientes de CrowdStrike", ha concluido Kurtz.

