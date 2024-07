Autoridades advierten que viajeros afectados por fallo de Microsoft deben ser indemnizados

Ciudad de México, 19 jul (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México, pidió este viernes a las aerolíneas en el país mantener informados a los pasajeros por el fallo de los sistemas de Microsoft y recordó que tienen derecho a una indemnización de presentar afectaciones a sus vuelos.

El organismo público mexicano explicó en un comunicado que las compañías aéreas tienen la obligación de mantener informados a sus clientes ante cualquier tipo de cancelación, demora o cambio en sus itinerarios.

"El pasajero tiene derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel de información, que le permita conocer sus opciones y tomar alternativas en caso de requerirlas", afirmó la Profeco.

La organización, encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, recordó los casos en los que la ley contempla indemnización para el cliente en caso de demora inferior a cuatro horas.

Detalló que en estos casos se deberá proporcionar descuentos en vuelos posteriores y asistir con alimentos y bebidas.

Si el retraso es superior a cuatro horas, el pasajero deberá poder optar entre tres opciones; reintegro del boleto y 25 % de indemnización, sustitución en el transporte y pago de gastos generados o desplazamiento posterior al mismo destino y pago de una cuarta parte del precio del boleto.

Además, la Profeco advirtió que "en caso de que el pasajero haya adquirido boletos de ida y vuelta o con conexión, podrá disponer de ellos para cada segmento particular; es decir, la aerolínea no podrá negarle el embarque a un vuelo por no haber utilizado alguno de los segmentos del trayecto total".

La institución también recomendó a los pasajeros mantenerse oportunamente informados sobre el estatus de sus vuelos, así como llegar con una mayor anticipación a los aeropuertos y les recuerda que en caso de no obtener compensación por parte de la compañía tienen un plazo de un año para presentar una queja.

Tras el fallo de los sistemas de Microsoft a nivel global, cientos de vuelos en México fueron demorados e incluso cancelados este viernes, con mayores incidencias en vuelos internacionales.

Aerolíneas como Volaris o Viva Aerobús señalaron fallas en sus sistemas de reservaciones, y esta última decidió suspender todos los vuelos internacionales programados desde las 00:01 horas (06:01 GMT) y hasta las 16:59 horas (22:59 GMT) de este 19 de julio.