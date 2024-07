Raquel Bernal sale en defensa de Álvaro Muñoz Escassi tras los ataques

El testimonio de Álvaro Muñoz Escassi en televisión hablando de los motivos por los que su relación sentimental con María José Suárez se terminase y su supuesto romance con Valeri Cuéllar han supuesto una auténtica revolución en el panorama mediático. Ahora, solo se habla de los supuestos vídeos que el jinete tendría manteniendo relaciones sexuales con María José y de los que era conocedora Valeri. Una información que contó la modelo en '¡De viernes!' explicando que este fue el motivo por el que decide romper con él. Sin embargo, este jueves ha reaparecido la que fuera mujer de Escassi, Raquel Bernal, en 'Espejo Público' y ha querido defender al jinete de todo lo que se está diciendo de él... sobre todo de ese perfil que se está dibujando de hombre oscuro. "Fue un hombre totalmente desinteresado, me cuidaba al mil por ciento en la parte material. Le compré una colección de relojes y no me la aceptó, me dijo que no me gastara el dinero en eso… Los caballos me los quedé yo porque Álvaro no tenía como mantenerlos y me dijo: 'Raquel, por favor, quédate tú con los caballos, porque yo tengo como mantenerlos'" ha explicado Raquel a través de unos audios que ha emitido el programa. De hecho, Raquel aseguraba que "él no aceptó ni ayuda económica ni aceptó que le dejara los caballos" y tampoco "se quedó con relojes, nada, es una persona totalmente desinteresada cuando yo le quería dejar eso". Además, ha aprovechado para desmentir los bulos que hubo sobre su ruptura: "Eso que dicen que él me engañó antes de la boda y el mismo día de la boda, eso para mí no tiene ninguna credibilidad porque Álvaro se portó como un príncipe conmigo. Él no hizo nada, es un caballero, es una persona respetuosa. Me protegió en la parte económica... Que después nos separamos porque tenemos vidas diferentes es otra cosa".

