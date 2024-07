Mario Vaquerizo y Alaska apoyan el botox genital como Cristiano Ronaldo

Hiba Abouk se ha visto envuelta en la polémica ruptura sentimental entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi desde que supimos que disfrutó junto al jinete de la comunión de la nieta de José Luis 'El Turronero'. Sin embargo, el modelo nunca ha confirmado si entre ellos ha habido algo más de una amistad. Tampoco lo ha hecho María José, que sí reconocía haber hablado con la actriz para advertirle de cómo es el jinete y de lo mal que lo puede llegar a pasar si empieza a compartir su vida con él. Hace unos días asistíamos al estreno de 'Padre no hay más que uno 4' de Santiago Segura y nos encontrábamos a Mario Vaquerizo y Alaska. Tan simpáticos como siempre con la prensa, el periodista tuvo una reacción que se ha vuelto viral en redes sociales cuando le preguntaban por la polémica de Hiba. "Mira, bastantes cosas tengo yo con el calor. Se me riza el pelo, hace muchísimo calor, la capa de ozono esa, con tanta laca que me pongo. ¿Tú te crees que yo puedo pensar en los demás? Cada uno que esté bien, que se lo pasen bien, que si tienen diferencias que se arreglen. No va a ser ni la primera ni la última pareja que se separan. Normalización y ya está" expresaba el artista. Y por si esto fuera poco, Mario también nos confesaba que no descarta hacerse bótox genital como Cristiano Ronaldo: "Oye, a lo mejor me viene bien y me pongo yo adicto también al bótox genital, o sea, que es fenomenal". De hecho, tanto él como Alaska están abiertos a conocer más acerca de esta nueva práctica: "que nos lo explique, a ver si nos interesa" y añadían: "A todos nos viene bien. Todo lo que sea para sentirte bien a ti y hacerte sentirte bien, bienvenido sea. Se llama avance y otros creemos en el avance".

