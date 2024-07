EEUU reafirma su compromiso con que los responsables del derribo del vuelo MH17 en Ucrania rindan cuentas

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha reafirmado este miércoles su compromiso con que los responsables del derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en julio de 2014 rindan cuentas por un suceso que se cobró la vida de las 298 personas que se encontraban a bordo mientras sobrevolaban una zona ocupada por grupos prorrusos en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. "Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la justicia para los pasajeros del vuelo MH17 cuyas vidas fueron truncadas sin sentido. En 2022, el Tribunal de Distrito de La Haya declaró culpables a tres miembros de las fuerzas rusas en el este de Ucrania por su participación en el derribo del avión", ha expresado en un comunicado con motivo del décimo aniversario del derribo. Además, el secretario ha destacado que aún "queda trabajo por delante" para garantizar que los responsables rindan cuentas, recordando que el Equipo de Investigación Conjunta concluyó en 2018 que el avión fue derribado por un misil BUK de fabricación rusa. "Nuestros pensamientos siguen estando con los que perecieron, y nos unimos a sus amigos, familiares y seres queridos para honrar su memoria. Nuestra conmemoración del décimo aniversario de esta tragedia tiene lugar bajo la sombra de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, que sigue imponiendo costes brutales al pueblo ucraniano", ha añadido. A mediados de noviembre de 2022, un tribunal de La Haya condenó a cadena perpetua 'in absentia' a los ciudadanos rusos Igor Girkin y Serguei Dubinski, y al ucraniano Leonid Jarchenko --se encuentran en Rusia-- por el asesinato de las 298 personas que iban a bordo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en julio de 2014. La corte sostiene que el avión fue alcanzado por un misil que había sido lanzado desde territorio ucraniano ocupado por Rusia, cuyas autoridades, no obstante, han insistido este miércoles en que la investigación que se realizó no fue independiente, no tuvo en cuenta la parte rusa y tuvo un marcado sesgo antirruso.

