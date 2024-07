Chloe DelaRosa representará a España en Eurovisión Junior 2024, que se celebrará el 16 de noviembre en Madrid

Chloe DelaRosa, de Guareña (Badajoz), representará a España en la 22ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2024, que tendrá lugar en la Caja Mágica (Madrid) el próximo 16 de noviembre, como ha dado a conocer este jueves RTVE. Con nueve años, DelaRosa se define a ella misma como "cantista", una mezcla entre cantante y artista. A los tres años empezó a bailar en los conciertos que daba su padre. En 2020, comenzó a hacer vídeos musicales con sus hermanos y en solitario. Hace dos años, tuvo la oportunidad de compartir escenario con artistas como Andy & Lucas, Kiki Morente o La Húngara, entre otros. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha encargado a España la organización de este festival. RTVE, como radiotelevisión pública que forma parte de este organismo, será la responsable en un año en el que se celebra el 20 aniversario de la victoria de María Isabel con 'Antes muerta que sencilla'. El certamen se desarrollará en Madrid tras la renuncia de Francia, ganador de la cita anterior con Zoé Clauzure y su 'Cœur'. El de Niza (donde la abanderada española fue Sandra Valero) fue el segundo certamen en tres años organizado por France Télévisions, el ente público galo. Hace 55 años que España no alberga un Festival de la Canción, después de que Massiel ganase Eurovisión en Londres 1968. Aunque no se conoce el número de países que estarán en el certamen infantil, muchas delegaciones ya han desvelado a sus candidatos. Por ejemplo, KiKA, el canal alemán para los niños y adolescentes, ha desvelado a su abanderado tras una preselección online, donde han escogido a Bjarne, el primer varón solista que representante el país. El cantante de 10 años interpretará su propuesta 'Save the best for us', con la que aboga por la protección de la naturaleza. Mientras, la emisora pública georgiana, GPB, ha hecho una preselección donde el ganador ha sido Andria Putkaradze, cuya canción se seleccionará internamente por la GPB en los próximos meses. Tras su debut en Niza, Estonia vuelve un año más al festival junior de la mano de Annabelle Ats, la ganadora del Tähtede Lava, el exitoso concurso infantil de la emisora del país, la ERR. Tanto el jurado de profesionales como el televoto han escogido a la joven como la abanderada estona. En cuanto a la emisora pública, MPT, anunció a Anna Vanchevska y Aleksej Ivanovski tras la celebración de los castings llevados a cabo de manera interna en los estudios de la cadena. Los jóvenes trabajaban con compositores y autores de prestigio para elaboración de la canción con la que competirán en Madrid. Por último, un año más, la delegación portuguesa ha vuelto a confiar en el talent The Voice Kids Portugal. A través de las llamadas telefónicas, los espectadores escogieron a Victória Nicole (13 años) como la ganadora de la 5ª edición, una joven que toca el piano y el ukelele, hace teatro y que empezó a cantar con cinco años.

