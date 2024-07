Biden da positivo en COVID-19 y cancela un acto de campaña en un momento determinante para las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado positivo este miércoles de COVID-19, por lo que ha cancelado su asistencia a un acto de campaña que iba a tener lugar en Las Vegas y en donde iba a pronunciar un discurso con el fin de asegurar el apoyo de los votantes de la comunidad hispanoamericana en un momento determinante para las elecciones presidenciales. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha informado de que el mandatario, de 81 años, ha iniciado el regreso a su residencia de Delaware, donde continuará "desempeñando todas sus funciones por completo" mientras que estará aislado. Asimismo, ha recordado que está vacunado --con las dosis de refuerzo-- y ha agregado que está experimentando síntomas leves. El comunicado añade una nota del médico de Biden, que señala que durante la tarde presentó síntomas como secreción nasal y tos. "Dado que no se sentía mejor, se realizó una prueba de COVID-19 (...) y los resultados fueron positivos", ha confirmado, antes de indicar que le harán una nueva prueba de confirmación. El doctor ha agregado que tanto su nivel de oxígeno en sangre como su temperatura están dentro de los parámetros. "He dado positivo de COVID-19 esta tarde, pero me siento bien y agradezco a todos sus buenos deseos. Me aislaré mientras me recupero, y durante este tiempo continuaré desempeñando mi labor por el bien del pueblo estadounidense", ha manifestado Biden, que durante la jornada ha participado en una entrevista y se ha reunido con simpatizantes en un mercado local, a través de su perfil en la red social X. Poco antes, Janet Murguia, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, organización para fortalecer a la comunidad latina en el país, ha confirmado la infección del mandatario y su cancelación del evento: "Muchas gracias a todos por vuestra paciencia y comprensión. Lamentablemente acabo de hablar por teléfono con Biden y me ha hecho partícipe de su profunda decepción por no poder acompañarnos", ha expresado. "El presidente ha estado en muchos eventos como todos sabemos y acaba de dar positivo. Así que, por supuesto, entendemos que tenga que tomar las precauciones que se le han recomendado y, obviamente, no quería poner a nadie en peligro", ha agregado. Durante la jornada, Biden, en medio del incremento de las tensiones dentro de su partido, el Demócrata, para que abandone sus aspiraciones de lograr la reelección, aseguró que se replantearía su candidatura presidencial si un médico le diagnosticaba alguna enfermedad. Alrededor de una veintena de congresistas se han pronunciado en contra de su candidatura, el último en hacerlo ha sido el influyente representante por California Adam Schiff. Su formación política se encuentra en una posición complicada ante los temores de que, con motivo de la mala actuación del presidente en el debate contra su futuro rival, Donald Trump, no sea capaz de vencerle en la cita con las urnas que se celebrará el 8 de noviembre. El aspirante republicano, por su parte, ha recibido el apoyo prácticamente unánime de su partido desde el intento de asesinato de este fin de semana.

