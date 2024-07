Smith apela el fallo que desestima el caso contra Trump por negligencia en el uso de documentos clasificados

El fiscal especial Jack Smith ha presentado este miércoles una petición de apelación ante un tribunal federal de Florida para impugnar el fallo de la jueza Aileen Cannon, que el lunes desestimó el caso contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump por negligencia en el uso de documentos confidenciales. El equipo de Smith ha presentado una petición de dos páginas para poner en marcha la apelación, si bien en su escrito no precisa si buscan acelerar el proceso, que se llevará a cabo en el undécimo tribunal de apelaciones con sede en Atlanta, según la cadena CNN. Cannon dio la razón en su fallo a la defensa de Trump, que había argumentado que la cláusula que regula los nombramientos en la Constitución no permite al fiscal general, Merrick Garland, nombrar a "un aliado político" sin la confirmación del Senado. La jueza aludió a que el cargo de fiscal especial "se apodera" de la "autoridad legislativa" que tiene el Congreso, lo que "amenaza la libertad inherente a la separación de poderes". El equipo de Smith, nombrado en noviembre de 2022, afirmó con anterioridad que Garland tiene autoridad para nombrar a "funcionarios inferiores". El fallo de la jueza se fundamenta en disposiciones constitucionales y no entra a dirimir la responsabilidad penal de Trump con respecto a los documentos clasificados. Cannon señaló además que la decisión no se aplica a otras jurisdicciones, en alusión a otros casos abiertos contra Trump. El magnate se declaró no culpable de más de una treintena de cargos después de que fueran hallados numerosos documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras su salida de la Casa Blanca. Los cargos contra Trump iban desde la retención deliberada de información de defensa nacional hasta conspiración para obstruir a la justicia. El magnate almacenó cajas con documentos en varios lugares de su residencia, como su dormitorio o una de sus oficinas, aunque también se llegaron a encontrar en el baño y en la ducha. Según la ley estadounidense, aprobada después de que el expresidente Richard Nixon intentara destruir documentos de la Casa Blanca durante el escándalo Watergate, todos los documentos deben ser entregados a los Archivos Nacionales al final de cada mandato presidencial.

