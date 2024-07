Once cineastas de 8 países presentarán sus primeras y segundas películas en New Directors del Festival de San Sebastián

Once cineastas de Argentina, China, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Tailandia y Turquía presentarán sus primeros y sus segundos largometrajes en la sección New Directors del Festival de San Sebastián. Todas las películas, y alguna más que se anunciará en las próximas semanas, competirán por el Premio Kutxabank-New Directors, dotado con 50.000 euros. El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la directora de Red Gipuzkoa de Kutxabank, Marta Madinabeitia, han presentado en una rueda de prensa los detalles de esta edición. 'Gülizar / Gulizar', coproducción entre Turquía y Kosovo acerca de una joven que sufre una agresión sexual antes de su boda, es el debut en el largometraje de la cineasta turca Belkis Bayrak (Estambul, 1984), que con los cortos 'Apartman / The Apartment' (2018) y 'Cemile' (2021) participó en numerosos certámenes internacionales. Roschdy Zem y Bella Kim protagonizan 'Hiver à Sokcho / Winter in Sokcho' (Invierno en Sokcho), primera película del director franco-japonés Koya Kamura (París, 1983), autor del cortometraje 'Homesick' (2019). Esta coproducción entre Francia y Corea narra la historia de una joven coreana cuya vida se ve sacudida tras la llegada al país asiático de un artista francés. Sivaroj Kongsakul (Bangkok,1980) se estrenó en el largometraje con 'Eternity' (2010), proyectada en festivales como Busan, Rotterdam o Hong Kong. En su segundo trabajo, 'Regretfully at Dawn', el director tailandés cruza los destinos de un anciano, una niña y un joven soldado. 'Brûle le sang / In the Name of Blood', coproducción entre Francia, Bélgica y Austria, es el primer trabajo del georgiano Akaki Popkhadze (Tbilissi,1991), autor de cortos como 'Je vois' (2019) o 'Ici en silence tout hurle / In Silence Everything Roars' (2023). Protagonizado, entre otros, por Nicolas Duvauchelle, Florent Hill-Chouaki y Denis Lavant, su debut está ambientado en Niza, donde muere asesinado un pilar de la comunidad georgiana. Tras dirigir 'Walking in Darkness' (2019), que se estrenó en la sección Bright Future del Festival de Rotterdam, el cineasta chino Yongkang Tang (Taiyuan, 1983) participará en New Directors con su segunda película, 'Stars and the Moon', en la que un niño de un pueblo de montaña pasa los días mirando al cielo confiado en ver extraterrestres. Michael Tyburski (Nueva York, 1984), que debutó en el Festival de Sundance con 'The Sound of Silence' (2019), concursará en la sección con su segundo filme, 'Turn Me On'. Protagonizado por Bel Powley y Nick Robinson y escrita por Angela Bourassa, esta comedia romántica de ciencia ficción transcurre en una comunidad new age donde todas las personas deben tomar una pastilla diaria que anula cualquier emoción humana. Estas películas se suman a otras con producción española anunciadas previamente. Por un lado, podrán verse los debuts 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', filme de Antón Álvarez (C. Tangana) que inaugurará New Directors, y 'Por donde pasa el silencio', de Sandra Romero, y por otro, dos segundos largometrajes: 'La llegada del hijo', de Cecilia Atán y Valeria Pivato, y 'Azken erromantikoak (Los últimos románticos)', de David Pérez Sañudo. Todas las películas optan al Premio Kutxabank-New Directors, dotado con 50.000 euros repartidos a partes iguales entre la directora o el director y la distribuidora de la película en España. El Premio Kutxabank-New Directors está patrocinado por Kutxabank, colaborador oficial del Festival. El Jurado del Premio Kutxabank-New Directors es el encargado de valorar y premiar estas películas. Los trabajos correspondientes a la sección de New Directors son candidatos también al Premio DAMA de la Juventud, atribuido por un jurado formado por 150 estudiantes de entre 18 y 25 años. Rebordinos ha destacado que New Directors "es un ejemplo de la apuesta del Festival de San Sebastián por los nuevos talentos, pero no el único", puesto que se programan primeras y segundas obras en el resto de secciones, incluida la Sección Oficial, y también se muestran primeros trabajos en Nest, la sección competitiva de cortometrajes de estudiantes de escuelas de cine de todo el mundo. CINE DE GÉNERO En esa línea, ha señalado que, como es habitual, "la diversidad formal y temática" caracterizan la selección que propone "ficciones y no ficciones, distopias, historias intimistas, thrillers, ciencia ficción y cine de denuncia". "Hay melodramas, hay historias familiares, hay un poco de todo. Creo que va a ser posiblemente la edición con más cine de género del Festival", ha destacado el director del certamen donostiarra. Así, se ha referido a la película 'El llanto', "que es una película de género de terror y está en sección oficial" y ha avanzado que es probable que en competición "pueda haber algo más de género" para optar a la Concha de Oro, así como "en todas las secciones del festival". Rebordinos ha asegurado que "se está produciendo un fenómeno y es que cada vez más los autores hacen cine de género", al tiempo que ha recordado que "una de las grandes películas triunfadoras de Cannes ha sido 'The Substance', que es una película de horror tremenda". Además, ha resaltado que "estas películas de género cada vez más están dirigidas por mujeres" y que "la incorporación al cine de la mujer se está produciendo mucho en el cine de género de autor, con películas importantes que van a los grandes festivales". "Es un fenómeno muy interesante. De alguna forma, salvo escasas excepciones, el género de terror había sido un cine más en manos de los hombres y además con cierta carga testosterónica añadida en la mayor parte de los casos. Y es verdad que empieza a haber un cine hecho por mujeres, que yo no sé si tiene menos carga testosterónica. Son bastantes bestias, pero muy interesantes", ha concluido.

