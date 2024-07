Morata confirma su marcha del Atlético: "Cuando no puedes dar el cien por cien, es mejor otra opción"

El delantero español Álvaro Morata ha confirmado su marcha del Atlético de Madrid para firmar por el AC Milan, asegurando que "cuando no puedes dar el cien por cien, es mejor para todos otra opción", y ha afirmado que "ganar la Eurocopa es levantar un título con la camiseta" del conjunto rojiblanco. "Todavía tengo que pasar reconocimiento, pero sí", señaló este martes a la Cadena COPE a la salida de la concentración del equipo en Los Ángeles de San Rafael (Segovia) preguntado por si iba a fichar por el equipo italiano. El atacante madrileño desveló además que había acudido a la concentración a despedirse de sus compañeros. "Me he despedido, es importante para mí. Era importante saludarles, agradecerles todo. Ellos me han ayudado siempre mucho. También el míster, Miguel Ángel -Gil Marín-, Carlos Bucero, Andrea -Berta-... que me han ayudado mucho en momentos en los que no lo he pasado bien. Cuando estás en un sitio que, por varios motivos no puedes dar el cien por cien, es mejor para todos otra opción", indicó. Por último, Morata desveló por qué ha tomado la decisión de irse a pesar de haber dicho hace unos días que soñaba con alzar un trofeo como rojiblanco. "Yo no quiero ser falso, ni lo soy. Para mí, ganar la Eurocopa es levantar un título con la camiseta del Atlético. Como jugador del Atlético, levantar la Eurocopa tiene el mismo valor que hacerlo, porque es el club al que pertenezco, porque en mis espinilleras llevaba el escudo del Atleti y es importante para mí", concluyó.

