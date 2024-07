Montse Tomé: "Ya tenemos bagaje para estar preparadas para todo cuando llegue el día 25"

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, celebró que en la victoria de este martes por 2-0 ante Bélgica se hiciesen "muchas cosas bien" y dejó claro que con "14 partidos" desde que llegó al cargo en septiembre las jugadoras ya tienen "bagaje para estar preparadas para todo cuando llegue el día 25", fecha del debut en los Juegos Olímpicos ante Japón. "Hemos vuelto a ganar y en este partido se han hecho muchas cosas bien. El ritmo igual no ha sido muy alto en la circulación al principio, pero hemos ajustado para tener más fluidez a partir de los últimos 20 minutos del primer tiempo y en el segundo también", señaló Tomé en rueda de prensa. La entrenadora recalcó que el pasado viernes en Chequia les faltó "un poco de acierto" para haber podido ganar y que esta vez tuvieron "un punto más" en lo que habían trabajado. "También tuvimos ocasiones. La clave es generarlas, las tenemos y luego es que tengamos acierto para que nos dé mas ventaja", comentó. "Ese bloque medio que nos planteó Bélgica lo varió respecto a la ida donde puso un 5-4-1. Lo que estoy viendo en nuestro fútbol, sobre todo a nivel internacional, es que los equipos van variando y Japón o presiona o hace bloque medio y nos hizo bloque bajo en el Mundial. Tenemos que estar preparadas para cualquier cambio, con 14 partidos desde septiembre tenemos ya el bagaje para tener confianza para que cuando llegue el 25 las jugadoras estén preparadas para todo. También estas dos semanas hemos tenido tiempo para poder trabajar, ya hemos valorado a Japón, Brasil y Nigeria y tenemos una idea", subrayó de cara a los Juegos Olímpicos. La asturiana insistió en que "la futbolista tiene que estar preparada para todo". "Dentro de eso está la pasión que sienten por ese deporte, a este grupo le encanta lo que hace y las tenemos que llevar a trabajar para que salga el disfrute y brille el talento. Ellas son competitivas y tienen una ambición brutal", advirtió. En este sentido, celebró el gran gol de Tere Abelleira. "Eso es talento y cuando lo hay natural, poco se puede explicar. Les hemos dicho que trabajen duro y que salga su talento, y estas son unas futbolistas con un talento increíble. Desde dentro dices: 'Te lo mereces. En tu casa y con tu gente'. Me alegro muchísimo por ella", remarcó la seleccionadora. "Uno de los factores importantes es conseguir tener porterías a cero, que el equipo sea competitivo con balón y sin él, que ajustemos en el balance ataque y defensa. En los 90 minutos se dan muchas diferentes situaciones que una futbolista debe dominar y en el día de hoy se logró", sentenció Tomé sobre lo positivo de no haber encajado.

