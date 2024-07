Lavrov acusa a EEUU de ser "cómplice directo" de Israel en su ofensiva contra Gaza y del conflicto en Ucrania

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha acusado este miércoles a Estados Unidos de ser "cómplice directo" de Israel en su ofensiva contra la Franja de Gaza y también del conflicto en Ucrania por suministrar armamento a ambos países. "Al proporcionar cobertura a las acciones de Israel, suministrando armas y municiones, Washington, esto está claro para todos, se ha convertido en un cómplice directo en el conflicto, al igual que en el caso de la situación en Ucrania", ha dicho ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lavrov ha afirmado que el objetivo de Washington "no es salvar vidas" y ha acusado a las autoridades estadounidenses de utilizar los conflictos armados para "sumar más puntos durante la campaña electoral", según ha recogido la agencia de noticias TASS. Asimismo, ha señalado que Moscú está a favor de "un alto el fuego permanente" para la liberación de los rehenes, así com de los presos palestinos. "Cuando esto se haga, esperamos que se creen las condiciones para reanudar las negociaciones sobre la implementación de las decisiones de la ONU para crear un Estado palestino que coexista en paz y seguridad con Israel", ha agregado. DOBLE RASERO Por otro lado, en una rueda de prensa posterior a la sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU, el ministro de Exteriores ruso ha acusado al organismo internacional de "doble rasero" con respecto al tratamiento de las víctimas en la Franja de Gaza y en Ucrania. En este sentido, ha explicado que el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, acusó directamente a Rusia de bombardear el hospital infantil Ojmatdit, en Kiev. Moscú ha defendido con anterioridad que fueron las defensas antiaéreas ucranianas las responsables de los daños causados al centro. En cambio, tras varios ataques a hospitales en Gaza después de los ataques del 7 de octubre contra territorio israelí, la ONU realizó un "largo comentario" del que, sin embargo, "no se desprende quién asestó el golpe", argumenta Lavrov.

