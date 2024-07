James Blunt enamora al Poble Espanyol de Barcelona con su actuación en el festival Alma

Guillermo Cabellos

Barcelona, 17 jul (EFE).- El cantautor británico James Blunt ha enamorado al público del festival Alma en el Poble Espanyol de Barcelona con una actuación en la que ha presentado tanto su último trabajo 'Who We Used To Be' como sus grandes éxitos románticos como 'Goodbye My Lover', '1973' y 'You're Beautiful'.

Un electrocardiograma proyectado en el escenario ha tomado el pulso del público que colmaba la plaza principal del Poble Espanyol justo antes que saliera Blunt y disparase las constantes de todos, con aceleradores de la llama del amor como son 'Beside You', 'Saving a Life' y 'Wisemen'.

Después de asegurar que han estado ensayando el concierto "con los belgas, los italianos, los franceses y los ingleses" para llegar a Barcelona y brindar el mejor espectáculo posible, y bromear con cantar solo canciones de 'Who We Used To Be', su último disco, a lo que los asistentes han respondido negativamente, Blunt ha encadenado 'Carry You Home' y 'All the Love That I Ever Needed'.

Tras esto, el músico británico ha entrado en lo que él ha llamado "la sección miserable del concierto" con 'Dark Thought', una canción dedicada a la actriz Carrie Fisher, quien interpretó Princesa Leia Organa en las películas de Star Wars.

La relación de Blunt y Fisher, tal y como ha explicado el músico en diversas ocasiones, nació cuando él se mudó a Los Ángeles para lanzar su carrera musical después de dejar el ejército británico. Nada más llegar a la ciudad, y gracias a que Fisher era amiga de la familia de la de una chica con la que salía, la actriz le ofreció una cama en su casa, lo que forjó una estrechísima amistad entre ambos.

Justo a continuación ha llegado uno de los momentos más esperados de la velada con 'Goodbye My Lover', cuyo estribillo ha sido coreado a capela por todo el público, a la que han seguido 'The Girl That Never Was', 'High' y 'Love Under Pressure'.

Con ukelele en mano en lugar de la guitarra acústica, el sentir general se ha vuelto más optimista, sobre todo con la positividad innegociable de 'Potscards', sensación que no ha decaído pese a regresar a la guitarra gracias 'I Won't Die With You'.

Siguiendo con el cambio de instrumentos, Blunt ha versionado 'Coz I Luv You' de los británicos Slade sentado al piano, que ha sido momentáneamente abandonado para nadar sobre las cabezas de su público, justo antes de regresar con uno de los momentos más esperados de la velada: 'You're Beautiful', la canción que lanzó al músico a la fama mundial en 2005, ha sido coreada con enorme emoción por los asistentes al Alma.

Blunt ha reforzado la atmósfera íntima creada por 'You're Beautiful' pidiendo a la plaza central del Poble Espanyol que encendiera las linternas de los móviles para iluminar 'Same Mistake', aunque rápidamente la ha agrietado con la siempre veraniega 'Stay the Night' y con la festiva 'OK' de Robin Schulz, que ha roto con el público dando saltos en el centro del Poble Espanyol.

Una brevísima espera para el bis ha conducido primero al ya clásico "sois el mejor público del mundo" y después a "otra miserable canción" como es 'Monsters', escrita por Blunt a raíz de que su padre fuera diagnosticado de cáncer de riñón.

Para terminar el recital, el artista británico ha brindado al público barcelonés las celebradísimas 'Bonfire Heart', compuesta junto a Ryan Tedder, líder de la banda OneRepublic para su disco 'Moon Landing', y la nostálgica '1973', que fue el primer sencillo del álbum de 2007 'All the Lost Souls'.

Con esto, Blunt ha cerrado una velada entre romántica y festiva en el festival Alma, que concluye esta semana su edición de 2024 con las actuaciones de Marisa Monte, Lori Meyers + Anni B Sweet y Kool & The Gang. EFE