El Spotify Camp Nou tendrá un aforo de 104.000 localidades y se estrenará con 64.000

El nuevo Spotify Camp Nou del FC Barcelona contará con un aforo final de unas 104.000 localidades y, en su estreno previsto para finales de este año podría albergar a unas 64.000 personas, si bien cuando se finalizen las obras en verano de 2026 la nueva joya de la corona del club podría ingresar por sí sola 347 millones de euros anuales. Después de una visita de la prensa al estado de las obras en el Spotify Camp Nou, el club blaugrana explicó en rueda de prensa que el nuevo estadio contaría con 104.000 localidades --cifra todavía abierta-- y, en diciembre de este año, cuando está previsto que el equipo pueda volver a jugar en su estadio, se espera tener a 64.000 socios y socias en la grada, en primera y segunda gradería. "No hay un aforo cerrado, pero sobre los 64.000 aficionados cabrían en el regreso al estadio en diciembre. Si se modifica, será una cifra que irá algo al alza. El aforo total será de unos 104.000 espectadores", explicó el director de operaciones del Espai Barça y del nuevo Spotify Camp Nou, Joan Sentelles, . En cuanto al impacto económico del nuevo estadio, el Spotify Camp Nou por sí solo reportará a las arcas del club blaugrana, en cuanto esté finalizado y a pleno rendimiento, un mínimo de 347 millones de euros anuales. Una cifra que permitiría recuperar rápido la inversión. El coste total de las obras del Espai Barça está cifrado en 1.450 millones de euros, con 1.071 millones de euros para el Spotify Camp Nou, el campus y otros costes. De esta cifra, se ha gastado y construido ya 342 millones de euros, el 32 por ciento del gasto total previsto --quedan pendientes de pagar 729 millones de euros--. Pero gracias al doble anillo VIP, que irá entre la segunda y la tercera gradería del nuevo feudo blaugrana, y a que el club pretende que el estadio esté vivo los 365 días del año --Barça Store, fan zones, tour turístico al estadio, museo, conciertos, conferencias, e-sports y restauración--, se recuperará la inversión. La vicepresidenta institucional y responsable del Espai Barça, Elena Fort, quiso poner en valor el "ejercicio de transparencia real" que se está haciendo "desde el minuto 0" con el Espai Barça. "Somos seguro el único club con máxima transparencia en todas las cuestiones", manifestó a los medios. "Me gustaría dejar claro dos cosas; hicimos un cambio necesario de proyecto para mejorar, hemos actuado siempre con unas condiciones de licitación de transparencia e igualdad, tenemos una fiscalización interna de 'compliance' y externa. Cada euro que se gasta está acordado. Cada decisión está controlada interna y externamente. Es un proyecto absolutamente modélico, con ruedas de prensa, visitas a obras... Nos explicamos por delante y por detrás, nos enorgullece como club", argumentó la vicepresidenta. En ese cambio de proyecto se incluye el derribo de la tercera gradería del antiguo Camp Nou. Y es que el nuevo Spotify Camp Nou serán dos edificios en uno; el que forman la antigua primera y segunda gradería (esta última protegida y sin poder ser modificada) y el que formará la totalmente nueva tercera gradería. "Decidimos que si no podíamos pagar la luz, no la pagaríamos. Pero que las obras en la tercera gradería las haríammos. Era una grada con peligro real para las personas. Gastamos 1 millón de euros (para arreglar desperfectos) que no teníamos para asegurar la tercera gradería, situación comprometida y compleja", apuntó Fort sobre cómo estaba esa tercera gradería que se hará nueva por completo. El director de operaciones del Espai Barça y del nuevo Spotify Camp Nou, Joan Sentelles, fue quien certificó que la tercera gradería estaba en mal estado. "La prueba de hormigón daban valores totalmente inaceptables. Vida útil del hormigón reducida, de unos 20 años, y es impensable volver a hacer obras de aquí a 20 años y no superaba la nueva normativa sísmica vigente. Cualquier reparación en una estructura tan dañada conlleva dudas. Se decidió demoler la tercera gradería y hacerla nueva", explicó. Sentelles aglutinó en 5 los cambios respecto al proyecto inicial del Espai Barça: cimentación (de profundo a superficial), estructura mixta de hierro y hormigón, cubierta (prevista obra para verano de 2025, de 48000 metros cuadrados tensada con una membrana y placas solares, y un mirador), salidas (para mejorar salidas de emergencia) y nuevos ejes del estadio, y construcción simétrica para mejorar el proyecto de construcción. Pero también se descartó la pantalla videomarcador 360º. "Nos decían que no aportaba nada una pantalla 360º en el centro del campo, colgado. Se pasará a tener 3 pantallas de las más grande de Europa", aportó Sentelles, quien aseguró que están teniendo unas obras "excepcionalmente seguras". Obras ejecutdas por la empresa turca Limak. "Es una empresa constructora de nivel mundial. Que sea más o menos conocida en España no es importante para nosotros. Garantiza la calidad de los materiales y de la construcción. Aportó el mejor precio máximo garantizado", aseguró. La diferencia de Limak con otras constructoras, como las españoles FCC, Ferrovial o Acciona, estaba "en los límites". "Limak está segura de que puede hacerlo con los precios pactados, y Ferrovial o Acciona ponía unas contingencias (costes extra) que se iban por encima de lo pactado en la Asamblea", apuntó. En 412 días de trabajo, el club ha tenido 8 inspecciones de trabajo con 0 sanciones. "Somos la obra más fiscalizada y nos encanta, porque no hemos cometido ninguna irregularidad. Todo lo que se hace con esta obra queremos que sea, en contratación y en temas de salud, fiscalizado y controlado", apuntó. "Estamos construyendo una Torre Agbar cada mes y medio, de media. Intentamos mantener unas fechas y una presión de trabajo alta. Tenemos un mínimo de 1.750 trabajadores diarios en la obra y es una cifra que debe subir, aunque estamos encontrando problemas para contratar a más trabajadores", explicó Sentelles. En cuanto al calendario del nuevo Spotify Camp Nou, recordó que la intención del club es jugar el primer partido a finales de diciembre. Pero lo que quede de temporada 2024/25 y toda la campaña 2025/26 se jugaría con el primer y segundo anillos, mientras que el tercer anillo de grada se iría añadiendo en 2026. Y el feudo debería ser entregado en esa temporada 2026/27. MÁS DUDAS CON EL PALAU BLAUGRANA Si el ritmo en las obras del Spotify Camp Nou es correcto, el nuevo Palau Blaugrana todavía es un anteproyecto por definir, si bien el club quiere que tenga un aforo de 15.000 asientos. "Necesitamos un nuevo proyecto para el nuevo Palau. No se pueden llevar a cabo las dos obras (Palau y Camp Nou) a la vez. No nos pondremos firmes con el Palau hasta que baje el volumen de obras del Spotify Camp Nou. Estaba previsto dentro del segundo cuatrimestre de 2025 empezar la construcción del nuevo Palau Blaugrana, se pueden cumplir plazos o no", apuntó Sentelles.

