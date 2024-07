Biden planea realizar importantes cambios en el funcionamiento del Tribunal Supremo

Washington, 17 jul (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, planea promover en las próximas semanas cambios importantes en el funcionamiento del Tribunal Supremo, lo que incluiría establecer límites a los mandatos de los nueve jueces, actualmente cargos vitalicios, y la aplicación de un nuevo código ético, informan medios locales.

Biden también sopesa la posibilidad de pedir una reforma constitucional para eliminar la amplia inmunidad de los presidentes y otros cargos constitucionales, según informa The Washington Post, que cita como fuentes a personas conocedoras de las iniciativas que hablaron bajo condición de anonimato.

Esa enmienda revertiría el histórico fallo del alto tribunal emitido a principios de este mes que "otorgó inmunidad a los presidentes por las acciones que realicen mientras están en el cargo", cita por su parte la CNN, en referencia a Donald Trump, quien ha obtenido la inmunidad con respecto a alguno de los presuntos delitos por los que esta encausado.

El anuncio supondría un importante cambio en la política seguida por Biden, quien fue presidente de la Comisión Judicial del Senado y que durante mucho tiempo se ha resistido a las peticiones de introducir cambios sustanciales en el alto tribunal, recuerda el diario.

Los posibles cambios responden a la creciente indignación entre sus partidarios por los recientes escándalos éticos en torno a alguno de los jueces de la Corte y las decisiones de la nueva mayoría del tribunal que han cambiado los precedentes legales en cuestiones como el aborto y los poderes reguladores federales, señala el Post.

El presidente demócrata, que se encuentra en el inicio de la carrera electoral para lograr un segundo mandato a partir del próximo mes de noviembre, anunció sus intenciones en una conversación en línea el pasado sábado con los miembros del caucus demócrata del Congreso.

"Voy a necesitar su ayuda en el Tribunal Supremo, porque estoy a punto de salir -no quiero anunciarlo prematuramente - pero estoy a punto de salir con una importante iniciativa sobre la limitación de la corte. ... He estado trabajando con constitucionalistas durante los últimos tres meses, y necesito ayuda", dijo Biden en esa conversación, según una transcripción de la llamada obtenida por The Washington Post.

La limitación de mandatos en la Corte Suprema y el nuevo código ético estarían sujetos a la aprobación del Congreso, que afrontaría muchas dificultades en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y también en el Senado, con una escasa mayoría demócrata, precisa el rotativo.

Poco después de que el Post publicara esta información, el expresidente Donald Trump, eventual contrincante de Biden en las próximas presidenciales, criticó la medida en la red social Truth Social.

"Los demócratas están intentando interferir en las elecciones presidenciales, y destruir nuestro Sistema de Justicia (...), atacando a su oponente político, a nuestro Honorable Tribunal Supremo", escribió Trump en un texto que también recoge el Post: "Tenemos que luchar por nuestros Tribunales Justos e Independientes y proteger a nuestro País", precisó. EFE

int-rml/ig