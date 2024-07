María del Monte e Inmaculada Casal sufren daños psicológicos. ¿Afectará en el caso? Fernando Velo responde

El pasado 25 de agosto, la reconocida cantante María del Monte y su pareja, Inmaculada Casal, fueron víctimas de un violento robo en su residencia de Sevilla. El asalto, que ocurrió en horas de la madrugada, dejó profundas secuelas psicológicas en ambas mujeres, según un informe del psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, publicado por 'El Diario de Sevilla'. Tras el traumático evento, un total de ocho personas están siendo investigadas en relación con el robo, incluyendo al sobrino de María del Monte, Antonio Tejado. La gravedad del incidente y la implicación familiar han exacerbado el impacto emocional en la cantante, quien podría estar sufriendo un trastorno adaptativo de ansiedad por estrés. El psiquiatra forense encargado del caso remitió un informe al juzgado de Instrucción número 16, confirmando que tanto María del Monte como Inmaculada Casal presentan un trastorno adaptativo por estrés, derivado directamente de la "vivencia psicotraumática sufrida" durante el robo. El informe detalla que María del Monte padece ansiedad y una constante sensación de temor al recordar el asalto. La solicitud del reconocimiento médico fue realizada por Francisco Baena Bocanegra, abogado que representa a la pareja en la causa, quien en su escrito ya mencionaba las "lesiones psicológicas" sufridas por ambas, por las que aún están en tratamiento. El equipo de Europa Press ha podido hablar con el abogado de Antonio Tejado, Fernando Velo, ha expresado que desconoce el daño psicológico que padecen las dos implicadas en el robo: "No he leído la noticia, no". Asimismo, el letrado no ha querido comentar si el diagnóstico afectará la situación legal de su cliente: "No voy a decir nada".

