Dani Martín, mucho más delgado, reaparece y disfruta al ritmo de la música con gran entusiasmo

Alejado del foco mediático desde hace meses tras decidir poner punto y final a su apretada agenda musical sobre los escenarios de toda España, Dani Martín ha reaparecido en el festival madrileño ‘Mad Cool’ pero esta vez como un espectador más. Mucho más delgado de lo que nos tiene habituados, el ex integrante de ‘El Canto del Loco’ disfrutó de las actuaciones como un fan más, cantando y bailando desde una de las zonas VIP del festival. Acompañado de unos amigos, con los que compartió confidencias y risas, Dani disfrutó como un niño pequeño de los conciertos. Teléfono en mano, el cantante también inmortalizó algunos de los momentos más especiales de las actuaciones, al igual que muchos otros de los asistentes al festival. Su presencia no pasó desapercibida, y muchos se sorprendieron al verlo tan involucrado en la diversión y el ambiente del evento. Además de Dani Martín, otro rostro conocido que se dejó ver por el ‘Mad Cool’ fue Omar, ex concursante de la última edición de ‘Operación Triunfo’. Omar también disfrutó del festival entre amigos, compartiendo momentos únicos y dejando claro que, al igual que Dani, sabe cómo disfrutar de la buena música. El ‘Mad Cool’ se consolida así como uno de los eventos musicales más esperados y disfrutados del verano, atrayendo a numerosos famosos que, alejados de sus habituales compromisos profesionales, se entregan al disfrute y la celebración de la música en directo.

