Teresa Abelleira: "Tenemos ganas de sacarnos la 'espinita' e ir mejor a los Juegos"

La jugadora de la selección española Teresa Abelleira reconoció que tras perder contra la República Checa (2-1) el pasado viernes en la quinta jornada de la clasificación para la Eurocopa 2025 tienen una 'espinita' que quieren sacarse este martes contra Bélgica en Riazor (A Coruña), estadio que le trae buenos recuerdos tras sus cuatro años jugando en el Deportivo. "Tenemos ganas de competir y de sacarnos la 'espinita' del otro día e irnos con mejores sensaciones de cara a los Juegos Olímpicos, lo realmente importante este verano. Tenemos ganas de salir al campo, esperamos a un rival muy fuerte y con muchas ganas de ganarnos. Tendremos que hacer lo mejor que sabemos, corrigiendo los errores del otro día", comentó en rueda de prensa. España, ya clasificada hace meses, no se juega nada en esta última jornada contra Bélgica, pero sí que necesita mejorar y ganar de cara a coger confianza para esos Juegos Olímpicos en París, donde serán una de las favoritas a lograr la medalla de oro olímpica. "Es verdad que fue un palo (la derrota), pero siempre al final nos lo tomamos como una oportunidad de mejorar y corregir errores. Somos las mismas jugadoras antes y después del partido, lo importante es el equilibrio cuando hay una derrota. Y saber que no somos tan malas de repente y por llevar una estrella en el pecho no somos tampoco tan buenas. Se trata de corregir los errores que cometimos y ponerle solución", comentó sobre ese 2-1 en Chomutov. En cuanto a jugar en A Coruña, la centrocampista gallega (de Pontevedra) del Real Madrid aseguró que le vinieron buenos recuerdos al entrar en Riazor, la que fue en parte su casa durante cuatro años. "Cuando entré por la puerta del estadio me entraron muy buenos recuerdos", se sinceró. "Siempre digo que mis cuatro años aquí en Coruña fueron increíbles. Es una suerte haber llevado la camiseta del Depor y ver cómo tratan el fútbol femenino. Venir a jugar con la selección española es una alegría inmensa. Ojalá regalar mañana una victoria a la afición en Coruña", pidió. "Gran parte de lo que soy se lo debo al Depor, me hicieron profesional. Llegué muy pequeña, con 16 años, y me fui tras debutar en Primera y siendo otra jugadora, más madura, y con ganas de seguir creciendo. Me apoyaron un montón y me dieron confianza. Son gran parte de lo que soy hoy como jugadora y como persona", añadió, en este sentido. Así que espera un ambiente "muy bueno". "La afición de aquí es muy buena. Es una afición que responde muy bien y ojalá poder superar el récord de la anterior visita y que haya muy buen ambiente", manifestó la centrocampista española.

