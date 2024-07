Julián Contreras confirma que ha habido un acercamiento con sus hermanos, Cayetano y Fran Rivera: "Es un hecho tangible"

Hace dos semanas, Julián Contreras reapareció en su canal de YouTube para actualizar a sus seguidores sobre el estado de salud de su padre, quien recientemente se sometió a una intervención. Además, el hijo de Carmen Ordóñez también habló sobre la tensa relación con sus hermanos mayores, Fran y Cayetano Rivera, aunque recientemente un gesto hacia ellos ha levantado sospechas de un posible acercamiento. La relación entre los hermanos ha sido inexistente durante mucho tiempo, un tema que Julián trató en una entrevista en Telecinco hace unos meses. Sin embargo, parece que algo ha cambiado: los hermanos han comenzado a seguirse en redes sociales, un gesto aparentemente pequeño pero significativo. En unas declaraciones para el equipo de Europa Press, Julián ha confirmado este acercamiento: "Es cierto que nos seguimos. Eso es un hecho tangible, se puede comprobar". Además, expresó su deseo de recuperar la relación con ambos hermanos: "A mí siempre, yo siempre he querido. Por supuesto que sí, yo no hago distinciones, son mis hermanos igual". Al ser preguntado sobre Isabel Pantoja y los rumores que la rodean, Julián fue claro: "Me estás preguntado a mí en serio, pero si no sé ni lo que se habla de mí, ¿me vas a preguntar de un tercero? No idea". También compartió su interés en escribir sus memorias, hablando del tema con humor: "Me gustaría. Le voy a quitar el nombre al libro aquel que quiso escribir Jesús Quintero que se llama ‘Mis queridos hijos de puta’. A lo mejor lo uso". Frente a los rumores sobre sus problemas económicos, Julián lo negó categóricamente y pidió una rectificación: "Es completamente mentira lo que estás diciendo, que estaría bien que lo rectificases en tiempo real conmigo".

