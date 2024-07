España traslada este lunes a Bruselas su preocupación por la investigación china al porcino europeo

España trasladará este lunes a la Comisión Europea su preocupación por la investigación 'antidumping' de las autoridades chinas sobre las importaciones de carne de cerdo y subproductos porcinos relevantes con origen en la Unión Europea que Pekín ha lanzado en represalia por los aranceles de la UE a su coche eléctrico. Fuentes diplomáticas han asegurado que "hay preocupación" en varios Estados miembro, entre ellos España, por ser uno de los principales productores y exportadores de carne de porcino a China, aunque también apuntan a que se ha tomado la iniciativa de diversificar mercados para evitar mayores consecuencias. Este será uno de los debates en torno a los que girará la primera reunión de ministros de Agricultura que se celebrará bajo la presidencia húngara del Consejo, en el marco de una discusión más amplia sobre cuestiones relacionadas con el comercio. Así, se espera que algunos ministros planteen la cuestión, pero fuentes diplomáticas no prevén que se vaya a producir un "fuerte debate político", lo que no significa que esto no vaya a ocurrir más adelante, algo para lo que la presidencia húngara asegura estar "preparada". Varias delegaciones coinciden en que es "pronto" para saber cuáles serán las consecuencias sobre los productos agroalimentarios de los aranceles de la UE sobre el coche eléctrico chino y admiten que, en cualquier caso, será un proceso "muy largo" en el que la Comisión irá informando a los Veintisiete sobre avances puntuales, aunque no se esperan decisiones o medidas en el corto plazo. Pese a la preocupación creciente entre los Estados miembro con mayor peso de las exportaciones de porcino en su economía, las mismas fuentes han indicado que se esperaba que China tomase medidas de protección ahora que su sector productor está "recuperado" y ven de manera "positiva" que la UE haya sabido "tomar la iniciativa y diversificar mercados" para evitar disrupciones.

