Di María afirma que soñó con la conquista del título

Miami, 14 jul (EFE).- Ángel Di María afirmó emocionado, tras ganar este domingo la Copa América que soñó con la conquista del título.

"Estaba escrito, era de esta manera, se lo dije anoche a los chicos en la cena, que era la última Copa América y se terminaba acá. Soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba y me retiraba de esta manera", declaró al término del partido jugado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Argentina derrotó a Colombia por 1-0 con gol de Lautaro Martínez y se coronó bicampeón.

Di María afirmó que aunque "parece fácil salir tantas veces campeones", no lo es.

"Lo sé porque viví del otro lado también, durante 10 años luchándola, peleándola, no es fácil, llegar a las finales y ganarlas y ahora se está dando. Es así, en algún momento se tenía que dar", agregó.

"Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo que nada, como le dije anoche a los chicos estoy eternamente agradecido a esta generación, me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera, qué mejor que así, no?".

"Se lo dije a muchos de los chicos de la anterior camada, me hubiese gustado también ganar una con ellos, lo merecíamos también, pero bueno, se dio en este momento, el seguir insistiendo y estos chicos me dieron todo", expresó.

Y sobre la lesión del capitán Lionel Messi, que lo sacó en el minuto 65, Di María afirmó: "no estoy contento porque tuvo que salir de esa manera, por el problema del tobillo, pero por fin hoy pudimos nosotros ganar para él, darle la alegría a él".

"Creo que fue una noche redonda", concluyó 'el Fideo'. EFE

