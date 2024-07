Belén Esteban anima a Jesulín de Ubrique a escribir sus memorias, pero con una condición

Belén Esteban, conocida por personalidad directa, ha sido clara cuando el equipo de Europa Press le ha preguntado por las posibles memorias que podría escribir próximamente el padre de su hija, Jesulín de Ubrique. La colaboradora de televisión afirmó: "Yo no soy nadie para decirle a la gente lo que tiene que hacer pero que cuente sus memorias, pero todo". Una condición para el torero, advirtiéndole que si quiere contar su vida cuente la verdad con detalles. Además, comentó las propuestas similares que ella ha recibido: "Bueno, ya veremos, a mí también me han ofrecido hacer series de mi vida. Que haga, que haga. Yo creo que mi vida la sabe toda España". Cuando se le preguntó si se tomaría un chocolate con porras con el diestro, la princesa del pueblo respondió con firmeza: "¿Yo? Yo me las tomo con el hombre que va allí enfrente que es mi marido. Y contigo también". Recientemente, Belén estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de Anabel Pantoja, donde se reveló el sexo del bebé que espera. Sobre la celebración, 'la patrona' compartió felizmente: "Era lo que yo quería. No he acertado, era lo que yo quería. Es que mañana es el cumpleaños de Anabel y hemos celebrado todo junto, muy bonito y muy emocionante". Sobre la ausencia de Isabel Pantoja y los motivos, Belén optó por no dar detalles: "No tengo ni idea de verdad. Tú crees que hemos hablado de Isabel Pantoja, pues no".

