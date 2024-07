Anuel AA, su polémica y corta actuación en ‘La Velada del Año IV’ llena de abucheos a pesar del cariño de sus fans

Tras finalizar el 'main event' de La Velada del Año 4 con Plex como ganador frente a El Mariana, tocaba la actuación de Anuel AA como broche final de una noche increíble. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que veíamos a un Ibai Llanos nervioso ante la llegada del cantante, ya que por más de que avisaban de que en menos de un minuto saldría al escenario, lo cierto es que tardó más de media hora. Una larga espera en la que los comentaristas ya no sabían qué más hacer para entretener al público que esperaba impaciente su llegada, puesto que ya eran pasadas las doce de la mañana. Finalmente, el artista salió al escenario para dar un concierto que no era para nada lo esperado. Después de ocho minutos intentando levantar el ánimo a un público totalmente decepcionado que no dejaba de abuchearle, el puertorriqueño anunció que habían habido algunos problemas y que el show terminaba en ese preciso instante. Las luces se encendieron y tras tres canciones, el concierto se acabó y la velada terminó con un sabor agridulce. Lo cierto es que Anuel era uno de los conciertos más esperados de la noche, y es que cada vez que el cantante viene a España desata una gran locura entre sus fans. Son muchos los seguidores del artista que no pierden la ocasión de poder estar cerca de él en cualquier momento, así sucedió en su último paso por la capital. Aún sabiendo el cariño que siempre le demuestra su público español y lo especial que podría haber hecho esta noche para ellos, ‘La Velada del Año IV’ finalizó con una gran decepción entre sus fans que siempre le han apoyado.

