Trabajo avanzará en la negociación para reducir la jornada este miércoles, tras acercar posturas con CEOE

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá este miércoles 17 de julio con sindicatos y patronal en una nueva reunión para avanzar en la mesa de diálogo social para reducir la jornada laborar, tras acercar posturas con CEOE. Este nuevo encuentro contará previsiblemente con la presencia de los negociadores habituales de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme y, en el mismo, se abordará la propuesta que el Ministerio de Trabajo elevó a los agentes sociales en la última reunión, con la que buscaba que la patronal abandonara su "huelga de brazos caídos", según llegó a afirmar la ministra del ramo, Yolanda Díaz. Estas críticas han sido frecuentes en las últimas semanas por parte de la titular de Trabajo y de UGT y CCOO, ya que en numerosas ocasiones han acusado a CEOE y Cepyme de no llevar ninguna propuesta por escrito a la mesa de diálogo social desde que esta se iniciara en enero de este año y, además, han asegurado que la patronal no ha clarificado ni siquiera que esté a favor de llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas en 2025 sin reducir el salario. Esta situación llevó al Ministerio de Trabajo a dar a la patronal una semana para presentar sus propuestas por escrito en relación a esta cuestión. Sin embargo, CEOE y Cepyme no cumplieron con la exigencia del Ministerio encabezado por Yolanda Díaz, por lo que desde el mismo acabaron llevando una propuesta a la patronal para avanzar en la cuestión, que pasa por dar más margen a las empresas en la distribución irregular de la jornada. De esta manera, el Ministerio de Trabajo propuso, en la última reunión con agentes sociales, que el 10% de la jornada anual que las empresas pueden distribuir irregularmente en la actualidad quede referido a la jornada que tuvieran a la entrada en vigor de la norma y no a la nueva jornada reducida. "Eso da un mayor margen en las jornadas irregulares que entendemos que pueden ser útiles para que las empresas puedan ir cuanto antes al módulo nuevo de las 37,5 horas", aseguró el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que indicó que la medida beneficiaría a sectores con ciclos productivos inconstantes a lo largo del año, como la agricultura o algunas actividades relacionadas con la hostelería. De igual manera, el Ministerio incorporó una nueva propuesta que consiste en un agravante para aquellas infracciones relacionadas con el tiempo de trabajo que pueden provocar daños a la salud de los trabajadores. Pérez Rey afirmó que, en este último encuentro entre Trabajo y agentes sociales, las patronales ofrecieron una mayor concreción de sus propuestas, que pasan porque las medidas de flexibilidad no sean puramente temporales y conseguir un mayor margen transitorio de adaptación para las 37,5 horas. Al respecto, Yolanda Díaz ha asegurado estos días que "hay margen" para alcanzar un acuerdo en la materia y ha afirmado que "no se levantará de la mesa" hasta alcanzarlo. "Hemos hecho cosas mucho más difíciles", expuso el pasado viernes. CEOE SUGIERE QUE PODRÍA ESTAR NEGOCIANDO LA REDUCCIÓN DE JORNADA Por su lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha indicado que la patronal podría estar dispuesta a negociar. "Podemos estar trabajando en estos momentos", indicó Garamendi en relación a la reducción de jornada durante la Asamblea de la CEOE de 2024. En la misma, reconoció que la patronal "sigue dispuesta" a negociar, pero que eso no significaba tener que decir "siempre" que sí. "No hay nada mas democrático que decir sí cuando quieres decir que sí y no cuando quieres decir que no", expuso. Pese a su postura más cercana a la negociación, Garamendi aseguró en el encuentro que reducir la jornada supondría "regalar" por decreto casi 12 días de vacaciones pagadas al año por el empresario a cada trabajador. "Las empresas hemos aguantado el tirón. No sé cuánto más podremos aguantar", añadió. SINDICATOS AVISAN DE PROTESTAS EN OTOÑO SI LA SITUACIÓN SE BLOQUEA Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha avisado de que si la situación se bloquea, el sindicato convocará protestas en otoño. "Va a haber movilización sindical sin ningún género de dudas", recalcó. Sordo se ha mostrado abierto a negociar la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral si la medida se traslada a un proyecto de ley este verano, aunque advirtió de que esta postura no pasa por "demorar al año que viene" el recorte del tiempo de trabajo. En esta línea, tanto desde CCOO como desde UGT han indicado que aceptarán flexibilidad en las propuestas del Gobierno, pero siempre y cuando los tiempos sean "razonables". Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la patronal alejarse de la faceta de "martirio" en relación a la reducción de trabajo, pero ha reconocido que desde los sindicatos quieren un acuerdo del que CEOE forme parte.

