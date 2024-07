Rusia condena el ataque contra Trump y acusa al Gobierno de Biden de crear la "atmósfera" para que se diera

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha condenado este domingo el atentado contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en mitin Pensilvania y ha asegurado que "estaba claro" que su vida corría peligro, después de los numeroso intentos por echarle de la carrera presidencial a la Casa Blanca. "Después de numerosos intentos de eliminar al candidato Trump de la arena política, primero utilizando herramientas legales, tribunales, fiscales, intentos de desacreditar políticamente al candidato, era obvio para todos los observadores externos que su vida estaba en peligro", ha dicho Peskov. El portavoz también ha valorado que si bien la Administración Biden no ha organizado este intento de asesinato, sí considera que ha creado la "atmósfera" de confrontación necesaria para que se produjera. "No pensamos en absoluto y no creemos que el intento de eliminar a Trump haya sido organizado por el Gobierno actual, pero la atmósfera que creó esta Administración durante la lucha política, la atmósfera en torno al candidato Trump, es lo que ha provocado lo que vemos hoy en Estados Unidos", ha dicho. Anteriormente a la reacción de Peskov, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha propuesto que Estados Unidos destinara el dinero que envía a Ucrania a los servicios de seguridad del país a la vista de los fallos que se habrían producido para proteger a Donald Trump. "¿Quizás sería mejor utilizar este dinero para financiar a la Policía y otros servicios que deberían garantizar la ley y el orden dentro de Estados Unidos?", se ha preguntado en Telegram la portavoz de Exteriores, María Zajarova, en respuesta a unas críticas de Bobby Kennedy, sobrino del expresidente John F. Kennedy, sobre el "fracaso" de las agencias de seguridad a la hora de proteger a Trump. En declaraciones posteriores a la televisión rusa, Zajarova ha señalado que este tipo de incidentes en la vida política de Estados Unidos son ya toda una "tradición" que, "lamentablemente se está convirtiendo en la norma". En ese sentido, ha recordado los conocidos casos de John F. Kennedy, probablemente el más visto de todos, ha dicho, o los asesinatos del los también expresidentes Andrew Jackson y Abraham Lincoln. "Hay docenas de estos crímenes contra presidentes y candidatos presidenciales", ha dicho. Zajarova sostiene que estas dinámicas no son atajadas, sino que, por el contrario, son incentivadas. "Esto ya es la norma (...) no hacen nada al respecto", ha dicho. El expresidente estadounidense Donald Trump ha resultado herido este sábado durante un acto de precampaña celebrado en Pensilvania del que ha tenido que ser evacuado con sangre en el rostro tras escucharse presuntos disparos. Han muerto dos personas, entre ellas el tirador, que ya ha sido identificado. Trump ya ha manifestado a través de sus redes sociales que se encuentra bien y que continuará con la campaña. Esta previsto que en los próximos días, se celebre en Milwaukee, tal y como estaba previsto, la Convención Nacional Republicana, de la que saldrá su nominación oficial como candidato a la Casa Blanca. INTENTOS DE MATAR A PUTIN En el citado mensaje de Zajarova en Telegram, también ha hecho referencia a las recientes declaraciones del jefe de la Inteligencia Militar de Ucrania, Kirilo Budanov, quien ha reconocido que ha habido varios intentos de matar al presidente Putin, y ha asegurado que dichos planes se gestaron con dinero estadounidense. Sin esa financiación, ha dicho, las agencias de seguridad de Inteligencia de Ucrania no serían capaces de llevar a cabo ese tipo de "actividades dañinas". "Con una financiación masiva y un suministro incontrolado de armas, Washington creó una estructura terrorista en Ucrania: el régimen de Kiev. Esta es una máquina de asesinatos, explosiones, destrucción, ataques terroristas tanto contra figuras políticas como contra la población civil", ha valorado Zajarova.

