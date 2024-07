Presidenta de la Real Academia de Ciencias califica de "muy alarmante" el caso del rector de la Universidad de Salamanca

La presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (RAC), Ana Crespo, ha calificado de "muy alarmante" las presuntas malas prácticas del rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, en sus investigaciones. "He seguido las opiniones del Comité de Ética de la Investigación y creo que es un caso muy alarmante. A mí me lo parece sin haber estudiado yo misma los expedientes, pero leyendo con la capacidad crítica que me supongo me parece que es un asunto muy alarmante", ha advertido en una entrevista con Europa Press Crespo, que fue nombrada presidenta de la Real Academia de Ciencias el pasado 26 de junio. La Agencia Estatal de Investigación cesó "de forma cautelar" la participación del rector de la Universidad de Salamanca en cualquier actuación relacionada con los procesos de evaluación de la Agencia. Esta decisión se tomó después de que el Comité Español de Ética de la Investigación concluyese en su 'Informe sobre integridad en la investigación científica y técnica' que Corchado podría haber conculcado las buenas prácticas científicas y pidiese a la Universidad de Salamanca que actuase al respecto. "Los problemas en relación con la ética de la ciencia sabemos que son puntuales, hemos de mirarlos como tal. Hay que aislar los problemas y analizarlos y si te parecen alarmantes decir me parecen alarmantes", ha indicado la presidenta de la Real Academia de las Ciencias, quien considera que el documento del Comité de Ética de la Investigación está "muy ponderado" por lo que está "absolutamente de acuerdo con ellos, que lo que parece es lo que ellos dicen". MUSEO CAJAL Por otro lado, Crespo ha celebrado que el Gobierno haya aprobado el real decreto por el que se crea el Museo Cajal, que tendrá su sede central en la ciudad de Madrid aunque todavía se desconoce su ubicación exactas. "Cajal esta es su casa, quiero decirlo con toda seguridad porque cuando a Cajal le dan el Premio Nobel en 1906 ya era académico de esta casa y luego ingresa en otras academias españolas y extranjeras, pero es aquí donde alguien dice que hay un chico muy bueno que está trabajando y se le propuso y se le hizo académico ocho años antes de que le dieran el Premio Nobel", ha explicado Crespo. En este sentido, la bióloga ha defendido la importancia de "saber dónde está el talento". "Aquí, en esta Academia, incluso hoy hay personas a las que le pueden dar el Premio Nobel. Saber que Cajal era un gran científico cuando era un profesor joven y se le distinguiera con el nombramiento de académico de número de esta casa para nosotros es un orgullo", ha señalado. Aunque le gustaría que la sede del Museo Cajal estuviera en la Real Academia de Ciencias, la presidenta reconoce que la institución es "una sede imposible". "Requiere no sólo espacios, requiere una atención, un tratamiento. Nosotros seremos los que más celebraremos ese museo desde luego, del primero al último de esta Academia", ha afirmado. Para la presidenta de la Real Academia de Ciencias, que el Gobierno vaya a crear la figura del asesor científico en cada ministerio tal y como anunció el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es "una cosa interesante", aunque ha aclarado que todavía no ha "estudiado los detalles" de esta medida. "Todo lo que sea que la sociedad civil y en el caso concreto de la sociedad científica se sienta integrada es muy bueno. Y también es muy bueno que el científico vea que gobernar no es una cosa sencilla, que también hay que priorizar como se hace y que no solo existe lo que tú mejor conoces, sino también adquirir perspectivas de conjuntas", ha concluido Crespo.

Compartir nota: Guardar Nuevo