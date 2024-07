Las autoridades de Gaza denuncian 90 muertos y 300 heridos en un ataque israelí en Al Mawasi

Las autoridades de Gaza, bajo control del movimiento islamista Hamás, han denunciado que al menos 90 personas han muerto y 300 han resultado heridas un bombardeo israelí lanzado este sábado contra el comandante del ala militar de Hamás, Mohamed Deif, en un campo de desplazados en Al Mawasi, al oeste de la ciudad de Jan Yunis y en principio descrita por el Ejército israelí como una "zona segura" para los desplazados del enclave. "El balance de la atroz matanza de la ocupación (Israel) contra ciudadanos y desplazados en la zona de Al Mawasi, en la gobernación de Jan Yunis, esta mañana es de 90 mártires (la mitad de ellos niños y mujeres) y 300 heridos entre ellos docenas de niños y mujeres y hay lesiones críticas y graves", ha informado el Ministerio de Sanidad gazatí en un balance publicado por la tarde. Mientras la cúpula de las fuerzas de seguridad israelíes siguen a la espera del resultado de la operación, el subsecretario del Ministerio de Salud en Gaza, Yusef Abu al Rish, ha denunciado este bombardeo como una masacre y avisado a la cadena Al Yazira que la cifra de muertos podría aumentar en las próximas horas dada la constante llegada de víctimas a los hospitales circundantes. El ataque ha comprendido al menos cinco misiles que, según fuentes palestinas a periodistas de Al Yazira, han alcanzado tiendas de campaña y una planta de desalinización en la glorieta de Al Nus, extremo este último negado por el Ejército israelí, que ha descrito lo ocurrido como un ataque de precisión contra un domicilio, aunque admite que se encontraba en medio de civiles. Defensa Civil de Gaza ha concretado que entre los fallecidos se encuentra su subdirector del Departamento de Bomberos y Salvamento de la organización, Muhamad Hamad, y que otros ocho integrantes de estos equipos han resultado heridos después de que, denuncia, el Ejército israelí lanzara ataques directos contra los equipos de auxilio que iban a ayudar a las víctimas del bombardeo inicial. ATAQUE CONTRA DEIF Y SALAMÉ El Ejército de Israel ha terminado confirmado que el ataque de esta mañana contra el campo de desplazados tenía como a Deif y al comandante local de Hamás en la ciudad de Jan Yunis, próxima al campamento, Rafa'a Salamé, aunque no sabe si están vivos o muertos. A este respecto, fuentes del canal saudí Al Hadath apuntan que Salamé habría muerto en el bombardeo y que Deif estaría gravemente herido, pero no existe confirmación adicional de esta información. De acuerdo el Ejército israelí, los dos comandantes se encontraban en un "edificio de baja altura y vallado" entre Al Mawasi y Jan Yunis y, si bien confirman que estaban en un "entorno civil", han negado que se encontraran ocultos en tiendas de campaña entre los desplazados. Israel también asegura que Deif no estaba oculto en ningún túnel y que no había rehenes en el edificio alcanzado. A pesar de que las zonas de Al Mawasi y del oeste de Jan Yunis son parte de una zona declarada como humanitaria por los militares israelíes, el Ejército asegura que "se trató de un ataque de precisión que solo tuvo como objetivo la posición de Hamás", de acuerdo con un comunicado recogido por el 'Times of Israel'. Mientras, el Complejo Médico Nasser, el hospital más grande de la región de Jan Yunis, cercana a la zona atacada, ha anunciado la suspensión de sus instalaciones tras verse desbordado por el número de heridos. Personal del hospital han denunciado la falta de recursos y el creciente número de víctimas de la ofensiva israelí, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'. El Ejército israelí también ha confirmado el comienzo de una reunión de la cúpula militar y de seguridad israelí en la que participan el ministro de Defensa, Yoav Gallant, el jefe del Estado Mayor, general Harzi Halevi, y el director de los servicios de inteligencia nacionales de Israel, Ronen Bar, para evaluar las consecuencias del ataque en Al Mawasi, de acuerdo con el 'Times of Israel'. El primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, "ha sido informado sobre todos los acontecimientos y continúa recibiendo actualizaciones periódicas", según ha informado su oficina en un comunicado. Netanyahu llevará a cabo una evaluación de la situación con funcionarios militares y de seguridad para discutir los próximos acontecimientos y medidas a adoptar.

