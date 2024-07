La emotiva reacción de Merchi, madre de Anabel Pantoja, al descubrir el sexo del bebé que espera su hija

Este sábado 13 de julio, Anabel Pantoja y su pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez, vivieron uno de los días más memorables de sus vidas. La sobrina de Isabel Pantoja y su novio descubrieron el sexo del bebé que esperan en una emotiva celebración que compartieron con amigos y familiares. Una felicidad que quedó reflejada en el vídeo que la influencer compartió en sus redes sociales. Sin embargo, la reacción más conmovedora fue la de Merchi, la futura abuela. Días antes de la fiesta, Merchi confesaba ante los micrófonos de Europa Press su impaciencia por conocer si sería abuela de una nieta o un nieto: "El sábado ya lo sabemos qué dijisteis que yo había dicho que era un nieto y no". Una revelación muy original, ya que al abrir unos globos, un papel indicaría si sería una "sevillana" en caso de ser niña, o un "cordobés" en caso de ser varón. Cuando salió el papel que indicaba que esperan una hija, los gritos de alegría no se hicieron esperar. Merchi, en especial, no pudo contener su emoción y sus saltos de alegría contagiaron a todos los presentes. La futura abuela, radiante de felicidad, celebró junto a Belén Esteban, quien se encontraba a su lado durante el anuncio. Tras conocer que esperaban una ‘sevillana’ en el clan Pantoja, Anabel y su madre se fundieron en un emotivo abrazo.

